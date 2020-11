Diretta/ Svizzera Spagna (Nations League) streaming video e tv: trappola elvetica

DIRETTA SVIZZERA SPAGNA: GLI IBERICI PUNTANO A VINCERE IL GIRONE!

Svizzera Spagna, sabato 14 novembre 2020 alle ore 20.45 presso il St. Jakob Park di Basilea, sarà una sfida valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Nations League. Trappola elvetica per una Spagna che punta alla vittoria nel girone, ma dovrà evitare una battuta a vuoto come l’ultima subita in Ucraina. La sconfitta contro la Nazionale allenata da Shevchenko ha impedito infatti alle Furie Rosse di prendere il largo in un girone molto equilibrato, con Germania e Ucraina ora a un solo punto di distanza dagli iberici che mantengono comunque il primo posto in classifica. Più staccata la Svizzera che pur confermandosi squadra coriacea ha finora ottenuto solo due pari e altrettante sconfitte in quattro partite di Nations League, fermando però sia all’andata che al ritorno la Germania. Ultima sfida contro i tedeschi pareggiata dagli uomini di Petkovic con uno spettacolare 3-3, sicuramente la Svizzera ha dimostrato di potersela giocare alla pari con ogni avversario ma non ha ancora trovato un guizzo da tre punti. All’andata match combattuto ma Spagna vincente di misura.

DIRETTA SVIZZERA SPAGNA IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Svizzera Spagna non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: non sono previste messe in onda per questo ciclo di amichevoli, e dunque non sarà possibile assistere a questa partita nemmeno con una diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili del caso si potrà però usufruire degli account ufficiali che le due federazioni mettono a disposizione, liberamente, sui social network: consigliamo in particolare le pagine Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI SVIZZERA SPAGNA

Le probabili formazioni di Svizzera Spagna, sfida che andrà in scena presso il St. Jakob Park di Basilea. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Vladimir Petkovic con un 5-4-1: Sommer, Mbabu, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Zuber, Embolo, Sow, Xhaka, Vargas, Seferovic. Gli ospiti guidati in panchina da Luis Enrique schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: De Gea, Sergi Roberto, Sergio Ramos, Torres, Reguilon, Busquets, Dani Ceballos, Merino, Traore, Rodrigo, Ansu Fati.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, uno sguardo al pronostico di Svizzera Spagna secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa elvetici partono sfavoriti e infatti il segno 1 è quotato a 3.90, mentre poi si sale già a quota 3.50 per il segno X in caso di pareggio e fino a 1.90 volte la posta in palio in caso di successo dei veneti per chi avrà puntato sul segno 2.



