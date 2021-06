Diretta Svizzera Turchia/ Streaming video tv: ultima spiaggia (Euro 2020)

DIRETTA SVIZZERA TURCHIA: PER IL TERZO POSTO NEL GIRONE…

Svizzera Turchia, in diretta dallo Stadio Olimpico di Baku (Azerbaigian), si gioca alle ore 18.00 italiane di oggi pomeriggio, domenica 20 giugno 2020, per la terza giornata del girone A degli Europei 2020. Avrebbe dovuto essere una partita di grande interesse anche per l’Italia, invece la diretta di Svizzera Turchia metterà di fronte le due grandi deluse di questo girone, che daranno vita a un vero e proprio spareggio per rimanere in corsa ad Euro 2020 – con il rischio però che vengano eliminate entrambe.

Diciamo subito che il pareggio sarebbe una condanna per entrambe, dunque la vittoria è obbligatoria, ma nel caso della Turchia potrebbe non bastare nemmeno il successo, perché gli uomini di Senol Gunes sono a zero punti e con una pessima differenza reti, dovuta alla sconfitta per 3-0 contro l’Italia e al 2-0 incassato poi contro il Galles. Non sta molto meglio la Svizzera di Vladimir Petkovic, che però prima di perdere 3-0 contro l’Italia aveva pareggiato con il Galles e di conseguenza con una vittoria dovrebbe rientrare almeno fra le migliori terze. Una cosa però è certa: Svizzera Turchia sarà l’ultima spiaggia per entrambe…

DIRETTA SVIZZERA TURCHIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Svizzera Turchia sarà disponibile solo per gli abbonati di Sky Sport sulla televisione satellitare, anche perché si gioca in contemporanea alla partita dell’Italia che logicamente viene trasmessa anche in chiaro. L’appuntamento per gli abbonati Sky sarà però anche in diretta streaming video, tramite il servizio offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI SVIZZERA TURCHIA

Parlando anche delle probabili formazioni di Svizzera Turchia, ecco che Vladimir Petkovic potrebbe puntare sul solito modulo ma cambiando qualcosa: Rodriguez potrebbe completare la difesa a tre con Schar e Akanji, mentre Widmer e Zuber sono favoriti per agire da esterni. Sommer ovviamente sarà il portiere, non dovrebbe cambiare nemmeno l’assetto di centrocampo con Freuler al fianco di Xhaka; davanti Shaqiri ed Embolo confermati come trequartisti mentre la prima punta potrebbe essere Gavranovic, lasciando dunque in panchina Seferovic. Per Senol Gunes invece il modulo è ancora il 4-1-4-1 e la squadra potrebbe essere la stessa vista contro il Galles: Cakir in porta, Soyuncu e Ayhan difensori centrali con Celik e Meras invece terzini (ma anche Muldur spera); Yokuslu sarebbe nuovamente il regista basso e Cengiz Under dovrebbe essere l’esterno destro sulla linea dei trequartisti, con Calhanoglu che dovrebbe accentrare la sua posizione e giocare al fianco di Yazici, favorito su Tufan; Karaman potrebbe essere l’esterno sinistro, Burak Yilmaz invece il centravanti.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Svizzera Turchia in base alle quote dell’agenzia Snai. La Svizzera è considerata favorita: il segno 1 è infatti quotato a 1,70 (elvetici formalmente in casa), mentre in caso di vittoria della Turchia ecco che la quotazione per il segno 2 è pari a 5,00. L’ipotesi del pareggio si colloca infine ad un livello intermedio, infatti segnaliamo che il segno X è proposto a 4,00.



