DIRETTA SWIATEK JABEUR/ Streaming video tv finale femminile Us Open 2022: statistiche

DIRETTA SWIATEK JABEUR: LE STATISTICHE

Mentre si avvicina la diretta di Swiatek Jabeur, possiamo dire che sulla carta la tennista polacca potrebbe avere qualcosa in più in vista della finale femminile degli Us Open 2022. Il rapporto di Ons Jabeur con le finali in effetti non è eccezionale: ne ha giocate nove e ne ha vinte solamente tre, cioè nel 2021 a Birmingham e quest’anno a Madrid (suo primo Wta 1000) e Berlino, mentre tra le sconfitte spiccano Roma e soprattutto Wimbledon, quando Jabeur per la prima volta aveva raggiunto l’atto finale di un torneo dello Slam.

Diretta Us Open 2022/ Streaming video tv: via alle semifinali maschili!

Numeri ben diversi per Iga Swiatek, perché la polacca quando arriva in finale a un torneo è praticamente perfetta: perse la prima a Lugano nel 2019, ma da allora ha infilato nove vittorie consecutive, compresi i due Roland Garros del 2020 e di quest’anno più ben cinque Wta 1000, cioè per due volte gli Internazionali d’Italia a Roma e una volta a testa Doha, Indian Wells e Miami. Quest’anno a Roma si sono affrontate in finale proprio Swiatek e Jabeur e “naturalmente” ha vinto la polacca. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta Us Open 2022/ Streaming video tv: si giocano le semifinali femminili (tennis)

DIRETTA SWIATEK JABEUR STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE US OPEN 2022

La diretta tv della finale femminile Swiatek Jabeur degli Us Open 2022 è affidata a Eurosport, che ha seguito l’intero torneo dello Slam a New York. Potrete seguire questa finale anche in diretta streaming video: Eurosport infatti offre il servizio Player, inoltre fa parte del pacchetto DAZN, i cui clienti potranno utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure una smart tv che sia collegata a internet.

CHI SARÀ LA VINCITRICE DELLA FINALE US OPEN 2022?

Oggi sabato 10 settembre la diretta della finale Swiatek Jabeur sarà imperdibile per gli appassionati che seguono gli Us Open 2022, che giungono al loro epilogo per quanto riguarda il singolare femminile nel torneo del Grande Slam a New York. L’appuntamento con la finale Swiatek Jabeur sarà questa sera, con inizio in programma da calendario alle ore 22.00 secondo il fuso orario italiano naturalmente sul campo Centrale di Flushing Meadows, per una partita che speriamo possa essere divertente ed emozionante: la diretta di Swiatek Jabeur manterrà le attese?

Diretta Us Open 2022/ Sinner Alcaraz (risultato finale 2-3): un ko dopo oltre 5 ore

Di certo possiamo dire che, con tutte le cautele del caso nell’incerto panorama del tennis femminile attuale, la diretta della finale Swiatek Jabeur garantisce agli Us Open 2022 un epilogo con due nomi di spicco, a differenza di quanto era successo un anno fa con il clamoroso successo di Emma Raducanu. La polacca Iga Swiatek è la numero 1 del Mondo nel ranking Wta e nel 2022 ha già vinto il Roland Garros oltre numerosi altri tornei di spicco, quali ad esempio l’Open del Qatar e poi Indian Wells, Miami e anche Roma. Per la tunisina Ons Jabeur la vittoria di spicco è quella ottenuta a Madrid, inoltre questa è la sua seconda finale Slam dell’anno dopo la sconfitta a Wimbledon contro la kazaka Elena Rybakina.

DIRETTA SWIATEK JABEUR, FINALE US OPEN 2022: RISULTATI E CONTESTO

La diretta della finale Swiatek Jabeur chiuderà gli Us Open 2022 per quanto riguarda il torneo femminile. Andiamo allora a ripercorrere il cammino fin qui delle due finaliste. La polacca Iga Swiatek sta onorando al meglio il ruolo di testa di serie numero 1 e ha vinto in due soli set Sial primo turno contro la nostra Paolini, poi in seguito contro le statunitensi Stephens e Davis per arrivare agli ottavi di finale, dove ha ceduto il primo set alla tedesca Niemeier ma poi ha vinto in rimonta. Ecco poi il successo di nuovo in due set ai quarti di finale per Iga Swiatek contro la statunitense Pegula, infine le sono serviti tre set per avere la meglio in semifinale sulla bielorussa Sabalenka.

Nella parte bassa del tabellone degli Us Open 2022 femminili, la tunisina Ons Jabeur ha vinto contro le statunitensi Brengle, Mandilik e Rogers nei primi tre turni, con la sola Rogers capace di strapparle un set. Ecco poi il successo agli ottavi di finale contro la russa Kudermetova, di nuovo in due set per Ons Jabeur, che in effetti da quel momento non ha più lasciato nulla per strada. La tennista tunisina ha infatti vinto in due set sia il quarto di finale contro l’australiana Tomljanovic, sia la semifinale contro la francese Garcia per approdare alla finale di Flushing Meadows.











© RIPRODUZIONE RISERVATA