Diretta Swiatek Kenin/ Streaming video tv: Roland Garros 2020, finale femminile

DIRETTA FINALE ROLAND GARROS: È SWIATEK KENIN!

Swiatek Kenin è la finale femminile del Roland Garros 2020: si gioca alle ore 16:00 di sabato 10 ottobre, e dunque tra poco sul Philippe Chatrier verrà assegnata quella che si chiama Coupe Suzanne Lenglen, ovvero il trofeo per il torneo Wta dedicato alla Divina, che ha monopolizzato il tennis mondiale negli anni Venti. Vada come vada, la vincitrice alzerà questa coppa per la prima volta: nessuna delle due finaliste infatti era mai giunta all’ultimo atto degli Open di Francia, ma la differenza sostanziale è che Sofia Kenin ha già festeggiato gli Australian Open all’inizio della stagione, ottenendo così il primo Major in una carriera che l’ha già vista al numero 4 del ranking Wta (da lunedì potrebbe tornarci o addirittura essere la nuova numero 3), mentre Iga Swiatek è una matricola che aveva come migliore risultato un ottavo agli ultimi Us Open. La polacca, 19 anni, potrebbe diventare una delle più giovani vincitrici Major di sempre; per come ha giocato nel corso del torneo lo meriterebbe eccome, ma c’è anche l’avversaria e Sofia Kenin, oltre ad avere un ranking migliore ed esperienza sicuramente in più, ha dimostrato di avere grande personalità nel superare i momenti difficili che sono arrivati nelle due settimane. Adesso non resta che tuffarci nella grande atmosfera della diretta di Swiatek Kenin, non vediamo l’ora che la finale femminile del Roland Garros 2020 prenda il via.

DIRETTA SWIATEK KENIN IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA FINALE DEL ROLAND GARROS 2020

La diretta tv di Swiatek Kenin, finale femminile al Roland Garros 2020, sarà trasmessa su Eurosport che ha coperto tutto il torneo dello Slam: il canale è disponibile sia sul digitale terrestre, dunque in chiaro per tutti, che sul satellite di Sky. Gli appassionati di tennis potranno eventualmente sottoscrivere un abbonamento al portale Eurosport Player per seguire la partita anche in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; sul sito ufficiale www.rolandgarros.com troveranno invece le informazioni utili sulle due finaliste e il tabellino play-by-play con il quadro statistico del match, oltre ai contenuti multimediali.

DIRETTA SWIATEK KENIN: FINALE FEMMINILE AL ROLAND GARROS 2020

Non c’è una reale favorita in Swiatek Kenin, anche se nella finale del Roland Garros 2020 la statunitense è la giocatrice che si è già trovata in un contesto simile, peraltro sollevando il trofeo. Potrebbe contare il giusto comunque, e cioè non troppo: il torneo di Iga Swiatek è stato clamoroso, è vero che su sei partite ha affrontato quattro avversarie fuori dal seeding ma, intanto, la quinta era la finalista 2019 Marketa Vondrousova e la sesta era la numero 1 Simona Halep (cui ha lasciato tre giochi) e, secondariamente e forse ancora più importante, la polacca si presenta in finale avendo concesso la miseria di 23 game, senza aver mai dovuto giocare un tie break o anche solo aver chiuso 7-5. Insomma, una marcia trionfale che nascondeva inside, perché Su-Wei Hsieh è una veterana che conosce i trucchi del mestiere e Eugenie Bouchard aveva giocato qui una semifinale, mentre la nostra Martina Trevisan era reduce da tre successi di grande livello e dunque in totale fiducia.

Per quanto riguarda Sofia Kenin, il suo percorso è stato simile anche considerando l’alta testa di serie (numero 4): mai una giocatrice del seeding tra le avversarie fino alla semifinale, quando ha superato Petra Kvitova in due set ma rischiando di dover giocare il terzo. Per lei se vogliamo il discorso può vertere sul fatto che giocare da favorita – nei singoli match – e avendo addosso la pressione di dover vincere non è scontato nel tennis femminile (si veda ad esempio l’ennesimo flop Major di Elina Svitolina) e che le difficoltà ci sono state ma sono state sempre superate, non solo in semifinale ma anche e soprattutto nell’ottavo contro Fiona Ferro che, essendo francese, aveva dalla sua parte un pubblico che a volte è anche andato ai limiti del consentito nel tifo “contrario”, provocando anche una crisi di nervi da parte della ventunenne. Vedremo, perché tra poco si comincia a giocare la finale femminile del Roland Garros 2020…



