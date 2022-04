Diretta Swiatek Osaka/ Streaming video tv: finale Miami Open 2022, Wta

DIRETTA FINALE SWIATEK OSAKA: ATTO FINALE DEL MIAMI OPEN 2022

Giorno della finale femminile al Miami Open 2022, oggi sabato 2 aprile sarà la diretta di Swiatek Osaka a catalizzare la nostra attenzione sul torneo Wta 1000 di tennis che si sta giocando in Florida. Sarà dunque un sabato a tinte rosa che si annuncia imperdibile: i colpi di scena non sono mancati in questo Miami Open 2022, ma infine sono giunte a giocarsi il titolo le due tenniste probabilmente più attese, cioè la numero 1 del mondo “in pectore” Iga Swiatek e Naomi Osaka, che in base al computer non era nemmeno testa di serie, ma sappiamo bene quale sia il valore della giapponese quando riesce a giocare senza farsi condizionare da ansia e depressione. Fissate allora l’appuntamento: la diretta di Swiatek Osaka ci terrà compagnia dalle ore 19.00 italiane (le 13.00 locali).

Iga Swiatek è già certa di essere la nuova numero 1 del mondo da lunedì: naturalmente il ritiro di Ashleigh Barty l’ha favorita, ma la polacca in questo 2022 ha già vinto ben due Wta 1000, cioè Doha a febbraio ed Indian Wells un paio di settimane fa, di conseguenza possiamo dire che Swiatek sia una degna erede dell’australiana, a conferma del fatto che il Roland Garros 2020 (suo primo successo in carriera e subito uno Slam) non fu frutto del caso. Quanto a Naomi Osaka, la giapponese è la regina del cemento degli ultimi anni, in virtù di quattro Slam vinti fra New York e Melbourne (due a testa), ma soprattutto un suo ritorno ai massimi livelli sarebbe una benedizione per il tennis femminile. Che cosa ci dirà la finale Swiatek Osaka?

DIRETTA SWIATEK OSAKA, MIAMI OPEN 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE

La diretta tv della finale Swiatek Osaka del Miami Open 2022, trattandosi del torneo femminile, sarà disponibile su Super Tennis: una ottima notizia, trattandosi di un canale visibile anche in chiaro per tutti, così come disponibile gratuitamente sarà pure la diretta della finale Swiatek Osaka in streaming video, fornito sempre dalla web-tv tematica. Ricordiamo poi che sul sito ufficiale del Miami Open, che trovate all’indirizzo www.miamiopen.com, troverete tutte le informazioni utili come i boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA FINALE SWIATEK OSAKA, MIAMI OPEN 2022: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Swiatek Osaka, andiamo a scoprire il cammino delle due tenniste verso la finale femminile del Miami Open 2022. Iga Swiatek, testa di serie numero 2, ha usufruito di un bye al primo turno, la polacca dunque ha esordito al secondo turno travolgendo per 6-2, 6-0 la svizzera Golubic; al terzo turno altro successo travolgente (6-0, 6-3) contro la statunitense Brengle, mentre al quarto turno l’altra americana Gauff è stata sconfitta per 6-3, 6-1. La marcia trionfale di Iga Swiatek è poi continuata con il 6-3, 6-3 rifilato alla ceca Kvitova nei quarti di finale ed infine con la vittoria per 6-2, 7-5 in semifinale contro la statunitense Pegula, di conseguenza la polacca non ha ancora perso un set in questo Miami Open 2022.

Naomi Osaka, non essendo una testa di serie, ha debuttato nel primo turno battendo 6-3, 6-4 l’australiana Sharma, poi al secondo turno ecco il successo per 6-2, 6-3 contro la tedesca Kerber, match di eccellente blasone. Al terzo turno riposo per Osaka, che aveva infatti beneficiato del ritiro della ceca Muchova, mentre agli ottavi di finale la giapponese ha piegato per 6-3, 6-4 la statunitense Riske. Nettissimo successo per 6-2, 6-1 nei quarti contro l’altra americana Collins, ben più sofferta è stata per Naomi Osaka la vittoria per 4-6, 6-3, 6-4 in semifinale contro la svizzera Bencic, unica che finora sia riuscita a strappare un set alla giapponese al Miami Open 2022.











