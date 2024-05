DIRETTA SWIATEK SABALENKA/ Internazionali d’Italia 2024 Roma video streaming tv: finale classica! (18 maggio)

DIRETTA SWIATEK SABALENKA: FINALE CLASSICA

Aspettando la diretta di Swiatek Sabalenka, possiamo osservare che la finale degli Internazionali d’Italia 2024 sarà il tredicesimo atto di una sfida ormai davvero classica del tennis femminile degli ultimi anni, considerando che tutti i precedenti sono stati disputati dal 14 novembre 2021 in poi, cioè in soli due anni e mezzo. Il bilancio è nettamente favorevole a Iga Swiatek, che vanta otto vittorie, esattamente il doppio dei quattro successi per Aryna Sabalenka. Il ricordo più fresco è naturalmente quello di due settimane fa a Madrid, una grande battaglia terminata con il punteggio di 7-5, 4-6, 7-6 (7) in favore della polacca, ma davvero sempre sul filo dell’equilibrio.

Più in generale, sulla terra rossa i precedenti sono cinque, con Swiatek in vantaggio con un netto 4-1 grazie anche alle vittorie ottenute a Stoccarda e Roma nel 2022 e poi di nuovo a Stoccarda anche nel 2023 (in tutti questi casi però in due soli set), mentre l’unica vittoria di Sabalenka sulla terra rossa è arrivata a Madrid nella finale della scorsa edizione, vendicata però dalla polacca il 4 maggio scorso. Al Foro Italico che cosa succederà? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SWIATEK SABALENKA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV, INTERNAZIONALI D’ITALIA 2024

Per tutti coloro che non saranno presenti al Foro Italico oggi, possiamo segnalare che la diretta tv di Swiatek Sabalenka, finale femminile degli Internazionali d’Italia 2024, sarà garantita per gli abbonati alla televisione satellitare su Sky Sport Tennis, canale 203 del decoder; tramite abbonamento sarà quindi disponibile anche la diretta Swiatek Sabalenka in streaming video grazie all’applicazione Sky Go. Dovrebbe però essere garantita anche la trasmissione in chiaro sulla Rai, che in questa edizione ha garantito una partita al giorno per gli Internazionali d’Italia 2024.

SWIATEK SABALENKA: FINALE DI LUSSO DEGLI INTERNAZIONALI D’ITALIA 2024 A ROMA

Da Madrid a Roma non cambia l’ultimo atto, almeno al femminile: oggi pomeriggio, sabato 18 maggio, con inizio alle ore 17.00 ci attende quindi la diretta Swiatek Sabalenka, una meravigliosa finale femminile degli Internazionali d’Italia 2024, che sulla terra rossa del Foro Italico incoroneranno come loro regina una delle due giocatrici attualmente più forti al mondo. Epilogo migliore non avrebbe potuto esserci per il nostro WTA 1000 di casa, caratterizzato da molte sorprese in campo maschile e invece molto più lineare tra le donne, fino a giungere alla diretta di Swiatek Sabalenka, in cui la polacca cercherà il bis di Madrid mentre la bielorussa avrà l’occasione per la rivincita.

Si affronteranno quindi la numero 1 e la numero 2 del mondo nel ranking WTA, cioè evidentemente proprio la polacca Iga Swiatek e la bielorussa Aryna Sabalenka, garanzia di spettacolo e di un altissimo livello tecnico. La rivalità inizia ad essere molto significativa arricchendosi di capitoli prestigiosi: appena due settimane fa la finale di Madrid, adesso in palio c’è il titolo di Roma e naturalmente sullo sfondo c’è già il Roland Garros per chiudere i grandi tornei primaverili sulla terra rossa. Si cerca quindi l’erede di Elena Rybakina, che si impose l’anno scorso: di certo sarà un nome nobile, il nome sarà chiaramente frutto del verdetto della diretta di Swiatek Sabalenka…

DIRETTA SWIATEK SABALENKA: COME ARRIVANO ALLA FINALE?

Il Foro Italico attende quindi il nome della nuova regina, ripercorriamo per sommi capi il cammino agli Internazionali d’Italia 2024 che ha portato le due finaliste a giocare il match decisivo con la diretta Swiatek Sabalenka. Per entrambe naturalmente c’è stato un bye al primo turno, essendo le due migliori teste di serie, poi la polacca ha battuto sempre in due set dal secondo al quarto turno la statunitense Pera, la kazaka Putintseva e la rediviva tedesca Kerber, mentre negli stessi turni la bielorussa piegava prima la statunitense Volynets e poi le due ucraine Yastremska e Svitolina, anche se dovendo ricorrere al terzo set nella prima e poi anche nella terza partita, vinta addirittura 9-7 al tie-break.

Qualche brivido in più quindi per Sabalenka, ma è giusto anche ricordare che quarti e semifinali hanno offerto solo nette vittorie da parte delle migliori due giocatrici del mondo: Iga Swiatek ha continuato il proprio cammino finora perfetto regolando in due set anche le statunitensi Keys e Gauff; Aryna Sabalenka dal canto suo non ha più lasciato per strada alcun set nelle vittorie contro la lettone Ostapenko e la statunitense Collins. Globalmente quindi sottolineiamo l’ottimo torneo a Roma per le tenniste Usa, ma la finale è ancora all’insegna dell’Europa dell’Est: chi sarà la regina incoronata dalla diretta di Swiatek Sabalenka?











