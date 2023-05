DIRETTA SWIATEK SABALENKA/ Video streaming tv: polacca ok sulla terra (Madrid Open)

DIRETTA SWIATEK SABALENKA: TESTA A TESTA

Mentre si avvicina la diretta di Swiatek Sabalenka, dobbiamo ricordare che la finale femminile del Madrid Open 2023 è una partita che vanta numerosi precedenti, come è anche normale che sia fra le prime due teste di serie. L’ultimo incontro fra Iga Swiatek e Aryna Sabalenka è addirittura recentissimo, perché risale a domenica 23 aprile: era la finale del torneo di Stoccarda (anch’esso su terra rossa anche se al coperto) e vinse la polacca in maniera piuttosto netta, con il risultato finale di 6-3, 6-4.

Sulla terra rossa sicuramente Swiatek ha qualcosa di più, possiamo ricordare anche le due vittorie della polacca nel 2022, una proprio a Stoccarda e l’altra nella semifinale degli Internazionali d’Italia a Roma, mentre una recente vittoria di spicco per Sabalenka risale alle WTA Finals 2022, quando la bielorussa si impose in tre set nella semifinale del Master di fine anno. A livello di Slam ricordiamo invece la semifinale degli US Open 2022, in questo caso fu Swiatek a vincere in tre set contro Sabalenka. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SWIATEK SABALENKA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA FINALE MADRID OPEN 2023

Per le informazioni sulla diretta tv di Swiatek Sabalenka, finale femminile del Madrid Open 2023, bisogna ricordare che i Masters 1000 in cui siano impegnati uomini e donne seguono di principio lo stesso palinsesto: oggi parliamo naturalmente del torneo femminile, che sarà in chiaro su SuperTennis, canale numero 64 del telecomando (in alternativa c’è il numero 212 di Sky), con possibilità della diretta streaming video garantita dal portale ufficiale SuperTenniX.

GRANDE SPETTACOLO!

La diretta di Swiatek Sabalenka catalizzerà oggi l’attenzione di tutti gli appassionati di tennis, perché alle ore 18.30 di sabato 6 maggio è in programma la finale femminile del Madrid Open 2023 di tennis, importante torneo di categoria WTA 1000, quella che per importanza è inferiore solamente ai quattro tornei del Grande Slam. Siamo all’ultimo weekend, oggi infatti il palcoscenico è per la finale femminile mentre naturalmente domani sarà il giorno della finale maschile, per poi passare a Roma e infine completare la stagione sulla terra rossa con il Roland Garros.

Oggi l’attenzione è tutta sulle donne e gli appassionati non avrebbero potuto chiedere di meglio, perché la diretta della finale Swiatek Sabalenka ci offrirà il meglio possibile a chiusura del Madrid Open 2023, con il duello fra la testa di serie numero 1, cioè la polacca Iga Swiatek, e la sua più immediata inseguitrice, cioè la bielorussa numero 2 del seeding Aryna Sabalenka. Non sono mancate sorprese nel corso del torneo, ma alla fine l’epilogo è riservato alle due regine: che cosa ci dirà la diretta di Swiatek Sabalenka?

DIRETTA SWIATEK SABALENKA: RISULTATI E CONTESTO (FINALE MADRID OPEN 2023)

Verso la diretta di Swiatek Sabalenka, descriviamo adesso il cammino che ha portato le due tenniste alla finale femminile del Madrid Open 2023. La polacca Iga Swiatek, dopo il bye al primo turno, non ha avuto difficoltà per battere al secondo turno l’austriaca Grabner e al terzo turno l’americana Pera. Più sofferto il match degli ottavi di finale, nel quale Swiatek è stata portata al terzo set dalla russa Aleksandrova. Nei quarti e in semifinale tuttavia la polacca è tornata ad essere dominante: prima ha concesso solamente tre game alla croata Martic (6-0, 6-3), poi addirittura due (6-1, 6-1) alla russa Kudermetova per raggiungere una meritata finale.

Naturalmente anche Aryna Sabalenka ha beneficiato di un bye al primo turno, la tennista bielorussa ha quindi debuttato battendo in due set la rumena Cirstea nel secondo turno del Madrid Open 2023, poi ha riservato lo stesso destino alla colombiana Osorio nel terzo turno e alla russa Andreeva negli ottavi. Nei quarti sono invece serviti tre set a Sabalenka per sconfiggere la sorprendente egiziana Sherif, infine ecco il successo in due set in semifinale contro la greca Sakkari per determinare la finale più attesa fra le prime due teste di serie…











