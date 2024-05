DIRETTA SWIATEK SABALENKA/ Video streaming tv: cosa dice la storia? (Finale Madrid Open 2024 oggi 4 maggio)

DIRETTA SWIATEK SABALENKA: I TESTA A TESTA SULLA TERRA ROSSA

Mentre ci avviciniamo alla diretta di Swiatek Sabalenka, possiamo osservare che la finale del Madrid Open 2024 sarà il dodicesimo atto di una sfida ormai davvero classica del tennis femminile degli ultimi anni, considerando che tutti gli undici precedenti sono stati disputati dal 14 novembre 2021 in poi, cioè in soli due anni e mezzo. Il bilancio è nettamente favorevole a Iga Swiatek, che vanta sette vittorie a fronte di quattro successi per Aryna Sabalenka.

Siccome alla Caja Magica di Madrid si gioca naturalmente sulla terra rossa, indichiamo che su questa superficie i precedenti sono quattro, con Swiatek in vantaggio 3-1 grazie alle vittorie ottenute a Stoccarda e Roma nel 2022 e poi di nuovo a Stoccarda anche nel 2023 (in tutti i casi in due soli set), tuttavia l’unica vittoria di Sabalenka sulla terra rossa è arrivata proprio a Madrid, naturalmente nella già citata finale della scorsa edizione, quando la bielorussa finalmente si è presa una grande gioia anche sulla terra rossa contro la sua principale avversaria ai vertici del tennis femminile mondiale. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

COME VEDERE LA DIRETTA SWIATEK SABALENKA IN STREAMING VIDEO E TV, MADRID OPEN 2024

L’appuntamento con la diretta tv di Swiatek Sabalenka, finale femminile del Madrid Open 2024, sarà garantita dalla televisione satellitare su Sky Sport Tennis, canale 203 del decoder, naturalmente per chi sia in possesso di un abbonamento, che permetterà di usufruire anche della diretta Swiatek Sabalenka in streaming video grazie all’applicazione Sky Go. Per tutti gli altri, il punto di riferimento sarà il sito ufficiale del torneo all’indirizzo www.mutuamadridopen.com.

FINALE DI LUSSO AL MADRID OPEN 2024 FEMMINILE!

La diretta Swiatek Sabalenka ci regalerà oggi, sabato 4 maggio, una meravigliosa finale femminile del Madrid Open 2024: l’appuntamento è fissato alle ore 18.30 e sarà l’atto culminante di un torneo che ci ha riservato molte sorprese in campo maschile e invece ha esaltato le attuali migliori giocatici del mondo per il quanto riguarda il WTA 1000 sulla terra rossa della Caja Magica di Madrid. Parliamo d’altronde di una finale tra la numero 1 e la numero 2 del mondo nel ranking WTA, per cui naturalmente ci aspettiamo grande spettacolo in questa finale tra la polacca Iga Swiatek e la bielorussa Aryna Sabalenka.

Si ripeterà quindi la medesima finale dell’anno scorso, perché anche nel 2023 il Madrid Open femminile era culminato con la diretta di Swiatek Sabalenka: dodici mesi fa vinse in tre set la bielorussa con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3, quindi Sabalenka punta al tris, considerando che aveva già vinto una prima volta il torneo di Madrid nel 2021, quindi nel mirino c’è Petra Kvitova, l’unica tennista che nella storia ha vinto per tre volte il Madrid Open femminile. Questo successo invece manca ancora a Swiatek, che dunque cercherà la rivincita per iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro del torneo spagnolo per la prima volta.

DIRETTA SWIATEK SABALENKA: I DUE CAMMINI VERSO LA FINALE

Aspettiamo quindi la finale più bella in campo femminile, ripercorriamo il cammino delle due tenniste al Madrid Open 2024 per capire come si sia giunti alla diretta di Swiatek Sabalenka. Per entrambe naturalmente c’è stato un bye al primo turno, essendo le due migliori teste di serie, poi la polacca ha battuto nell’ordine la cinese Wang, la rumena Cirstea e la spagnola Sorribes Tormo tra il secondo e il quarto turno, mentre la bielorussa piegava l’altra polacca Linette e le due statunitensi Montgomery e Collins per entrare fra le migliori otto del torneo alla Caja Magica.

Ai quarti di finale, ecco per Iga Swiatek il successo contro la brasiliana Haddad Maia, mentre Aryna Sabalenka ha piegato la russa Andreeva. Il resto è storia di giovedì, con Swiatek che ha travolto per 6-1, 6-3 la statunitense Keys e Sabalenka che invece ha vinto in rimonta e dopo una epica battaglia la kazaka Rybakina con il punteggio di 1-6, 7-5, 7-6 (5). Anche in generale il cammino di Iga Swiatek fin qui è stato più brillante e veloce, staremo a vedere se la stanchezza potrà essere un fattore nella diretta di Swiatek Sabalenka…











