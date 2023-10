DIRETTA SZCZECIN SASSARI/ Video streaming tv: il calendario Dinamo in Champions League (oggi 17 ottobre 2023)

DIRETTA SZCZECIN SASSARI: IL CALENDARIO

Mentre aspettiamo la diretta di Szczecin Sassari, siamo uno sguardo complessivo al calendario del Banco di Sardegna Sassari nel girone D della Champions League 2023-2024. Il debutto è naturalmente oggi in Polonia, mentre la prima casalinga sarà fra otto giorni, mercoledì 25 ottobre prossimo al PalaSerradimigni di Sassari contro i greci dell’AEK Atene. Infine, quello che potremmo considerare come il “girone d’andata” di questo gruppo terminerà martedì 7 novembre (quindi dopo una settimana di pausa) sul campo dei tedeschi del Ludwigsburg.

Avremo poi mercoledì 22 novembre di nuovo la sfida con il Ludwigsburg, evidentemente in questo caso in Sardegna, per poi passare al mese successivo per gli ultimi due incontri della fase a gironi, che saranno martedì 5 dicembre ad Atene ed infine la chiusura casalinga mercoledì 20 dicembre prossimo contro il Szczecin, quando ormai ci sarà aria natalizia e scopriremo se ci sarà sotto l’albero un bel regalo europeo per la Dinamo Sassari… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SZCZECIN SASSARI STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Dobbiamo segnalare che, salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Szczecin Sassari non dovrebbe essere garantita questa sera in Italia e lo stesso discorso vale anche per la diretta streaming video della partita. Di conseguenza, i principali punti di riferimento potranno essere il sito Internet e gli account social ufficiali della Dinamo Sassari e della manifestazione, in particolare il sito https://www.championsleague.basketball/

SZCZECIN SASSARI: ESORDIO IN CHAMPIONS LEAGUE!

Szczecin Sassari, in diretta dalla Netto Arena della città polacca di Szczecin, si giocherà con palla a due alle ore 18.30 di oggi, martedì 17 ottobre 2023, e sarà la partita che segnerà l’inizio della nuova avventura del Banco di Sardegna Sassari nella Champions League di basket edizione 2023-2024. I sardi sono stati inseriti nel girone D della regular season e il debutto è appunto in Polonia, sul campo dei padroni di casa del King Szczecin – la città che in Italia è certamente più nota come Stettino, nella zona più occidentale della Polonia al confine con la Germania.

Per presentare la diretta di Szczecin Sassari ricordiamo allora innanzitutto che del girone a quattro squadre fanno parte pure i greci dell’AEK Atene e i tedeschi del MHP Riesen Ludwigsburg. La formula della Champions League di basket prevede che la prima di ogni girone acceda direttamente agli ottavi di finale, le seconde e le terze disputino un turno di playoff con cui si aprirà la fase ad eliminazione diretta in vista appunto degli ottavi, mentre fatalmente la quarta sarà eliminata. Un colpaccio in trasferta sarebbe un modo eccellente per iniziare questa avventura: cosa ci dirà la diretta di Szczecin Sassari?

DIRETTA SZCZECIN SASSARI: IL CONTESTO

Con la diretta di Szczecin Sassari si apre quindi una nuova avventura nella Champions League di basket per il Banco di Sardegna Sassari, che l’anno scorso era stato eliminato già nella fase a gironi a causa dell’ultimo posto nel girone G, sia pure con due vittorie e quattro sconfitte come i greci del Paok Salonicco, che però ebbero sulla Dinamo il vantaggio negli scontri diretti che risultò decisivo. L’obiettivo quindi è quello di migliorare, Sassari ormai ha grande esperienza perché fin dal 2016-2017 ha scelto le Coppe della FIBA, anche se la soddisfazione più grande è arrivata dal successo in Europe Cup nel 2019.

L’esperienza potrebbe quindi costituire un vantaggio in questa regular season di Champions League, gli avversari odierni sono magari poco conosciuti, anche se bisogna prestare ai padroni di casa del King Szczecin, che nello scorso campionato si sono laureati per la prima volta nella loro storia campioni di Polonia e vorranno quindi onorare al meglio questa loro partecipazione in Champions League, nome che ha un senso per la formazione di Stettino – succede raramente nel basket di oggi. Che cosa scaturirà dalla diretta di Szczecin Sassari?











