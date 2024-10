DIRETTA SZOMBATHELY REGGIO EMILIA: PAROLA DI PRESIDENTE

Rituffandoci nell’atmosfera della Champions League, ci sembra giusto riproporre verso la diretta Szombathely Reggio Emilia le felici parole della presidente della Pallacanestro Reggiana, Veronica Bartoli, dopo la vittoria all’esordio contro il Rytas Vilnius: “Una grandissima partita, che bella vittoria. Ci hanno guidato i giocatori italiani, con la grinta e con il cuore continua davvero bravi tutti, trascinati da Jamar Smith che è stato fantastico”, ha affermato Bartoli nell’intervista concessa al quotidiano locale, la Gazzetta di Reggio.

La presidente aveva poi aggiunto, sempre molto soddisfatta: “Mi piacciono tantissimo quando giocano così grintosi. Stasera (due settimane fa, ndr) c’era un pubblico fantastico, hanno fatto come sempre un grande tifo e sono sempre calorosi”. Naturalmente oggi giocando in trasferta Reggio Emilia non potrà fare affidamento su questo aspetto, ma c’è la consapevolezza di un ottimo livello tecnico che è emerso proprio nella vittoria contro i lituani. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SZOMBATHELY REGGIO EMILIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non dovrebbe purtroppo essere garantita la diretta tv di Szombathely Reggio Emilia salvo variazioni di palinsesto e dobbiamo aggiungere che lo stesso discorso riguarda la diretta streaming video. Diventeranno allora ancora più preziosi il sito Internet e gli account social ufficiali della Reggiana e del torneo, in particolare il sito https://www.championsleague.basketball/

IN UNGHERIA PER LA CHAMPIONS LEAGUE

Si gioca a settimane alterne, quindi la diretta Szombathely Reggio Emilia sancisce il momento per vivere il secondo appuntamento stagionale nella Champions League di basket per la Pallacanestro Reggiana, impegnata in una trasferta in Ungheria per la partita con palla a due alle ore 18.00 di stasera, mercoledì 16 ottobre 2024, presso la Savaria Arena appunto di Szombathely, che ha la caratteristica di essere la città più antica dell’Ungheria, una peculiarità che potrebbe essere interessante per quei tifosi della Reggiana che decidessero di affrontare la trasferta in terra magiara per seguire dal vivo la diretta Szombathely Reggio Emilia.

Segnalata questa curiosità, dobbiamo naturalmente tornare agli aspetti più strettamente agonistici, che ci ricordano come questo sia al momento lo scontro al vertice del girone F della Champions League di basket. Reggio Emilia infatti aveva vinto per 77-67 nella prima giornata in casa contro i lituani del Rytas Vilnius, mentre il Falco-Vulcano Szombathely aveva ben impressionato andando a vincere per 75-84 in Polonia, sul campo dello WKS Slask Wroclaw. Entrambe vanno a caccia di conferme quindi, ma solo una potrà fare festa al termine della diretta Szombathely Reggio Emilia…

DIRETTA SZOMBATHELY REGGIO EMILIA: LA SFIDA AL VERTICE

Una sola giornata alle nostre spalle deve giustamente indurci alla cautela, tuttavia è giusto anche osservare che la diretta Szombathely Reggio Emilia potrebbe avere un peso già molto significativo nell’economia del girone. Un successo esterno infatti metterebbe Reggio Emilia nei panni della grande favorita per il primo posto nella classifica finale, che sarà l’unico a garantire il pass immediato per gli ottavi di finale per la massima competizione per club gestita da FIBA Europe, sulla scia del nettissimo successo ottenuto sabato contro Treviso in campionato.

D’altro canto è giusto precisare che una sconfitta non sarebbe un dramma, possibilmente in quel caso con un passivo ridotto che si possa ribaltare al ritorno in casa, dal momento che pure la differenza punti negli scontri diretti potrebbe essere una variabile significativa. Le seconde e le terze avranno accesso ai play-in e solo l’ultima sarà eliminata, ma ci sarà tempo nelle prossime settimane per lanciarci in ragionamenti di questo genere: per il momento, è sicuramente meglio seguire la diretta Szombathely Reggio Emilia…