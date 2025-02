DIRETTA TALMASSONS FIRENZE: ULTIMA CONTRO PENULTIMA

Ultima contro penultima, basterebbe questo per descrivere l’importanza della posta in palio nella diretta Talmassons Firenze alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, sabato 22 febbraio 2025, al Palazzetto dello Sport di Latisana, a maggior ragione considerando che siamo ormai alla ventiquattresima giornata della Serie A1 di volley femminile, cioè il terzultimo turno della stagione regolare. La classifica dunque si impone: il Cda Volley Talmassons Fvg è ultimo con 13 punti, Il Bisonte Firenze gli è appena davanti con 16 punti. Considerando che le ultime due retrocederanno in Serie A2, è evidente che la diretta Talmassons Firenze sarà fondamentale per la stagione di entrambe.

Che ci sia ancora di mezzo lo scontro diretto è evidentemente una buona notizia, perché c’è questa possibilità di fare punti, che per Firenze potrebbe anche portare al sorpasso ai danni di Roma, che giocherà poi domani contro Chieri una partita senza dubbio più difficile. Talmassons invece ha l’occasione di agganciare le toscane e portarsi a un solo punto dalle capitoline: per la squadra friulana potrebbe quindi essere davvero l’ultima occasione per tornare in corsa. A questo punto della stagione è più importante di una sfida al vertice: le sorti di molti potrebbero dipendere dal verdetto della diretta Talmassons Firenze…

TALMASSONS FIRENZE IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE

La diretta Talmassons Firenze in tv sarà in chiaro per tutti su Rai Sport HD, quindi ricordiamo che ciò sarà anche la diretta streaming video tramite sito o app di Raiplay.

DIRETTA TALMASSONS FIRENZE: BATTAGLIA PER LA SALVEZZA

Abbiamo quindi capito il significato della diretta Talmassons Firenze, che possiamo definire come il vero big-match di questa giornata di Serie A1. Le padrone di casa friulane sono reduci da tre sconfitte consecutive dopo il bel successo di fine gennaio contro Pinerolo e più in generale hanno raccolto solo 4 punti finora nel girone di ritorno, compresa la sconfitta per 3-2 contro Vallefoglia. C’è stato quindi un calo dopo un girone d’andata che sembrava poter far sperare nella salvezza, una delle perle fu il successo per 0-3 proprio a Firenze ad inizio dicembre e il bis sarebbe vitale oggi per Talmassons.

Sta d’altronde ancora peggio Il Bisonte Firenze, che aveva 14 punti a Natale e da quel momento in poi ha tuttavia infilato una amarissima serie di nove sconfitte consecutive, delle quali giusto un paio per 3-2 hanno almeno mosso la classifica. Insomma, Firenze che nella prima parte di stagione sembrava poter stare più tranquilla di molte altre squadre, adesso è sull’orlo del baratro e se perdesse anche oggi potrebbe subire il colpo “mortale”, se non per la matematica certamente per il morale. Chi saprà tornare a vincere e rilanciarsi verso la salvezza nella diretta Talmassons Firenze?