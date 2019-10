Diretta Tamberi/ Finale Salto in alto, streaming video Rai: orario (Mondiali 2019)

Oggi venerdi 4 ottobre 2019, i riflettori sono puntati sulla finale del salto in alto maschile con il nostro Gianmarco Tamberi per i Mondiali di Atletica 2019 a Doha. Sulle pedane del Qatar quindi ritorna il grande spettacolo dell’atletica leggera e oggi vi sarà pure uno dei grandi protagonisti della squadra azzurra, presente in Qatar per questa complicata edizione del torneo iridato. Da programma ufficiale dovremo quindi attendere le ore 19,15 (secondo il fuso orario italiano) per vedere di nuovo in pista il nostro Gimbo, pronto a giocarsi una medaglia iridata, dopo le delusioni della passata edizione. Come è facile immaginare la prova non sarà facile e gli avversari sono più che agguerriti: pure il salto in alto è una disciplina in cui davvero tutto può succedere e ben poco risulta prevedibile. In ogni caso, fino ad ora Tamberi ha fatto molto bene in questo Mondiali di Atletica di Doha, a cui pure è arrivato dopo una stagione piena di piccolo infortuni. L’altista azzurra ha infatti superato, pur lasciando per strada qualche tentativo, la misura di 2,29m che poi si è rivelata sufficiente per guadagnarsi l’accesso alla fine ed ora è pronto a dare il tutto per tutto contro Barshim, univo vero favorito all’oro.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE I MONDIALI ATLETICA 2019

La finale del salto in alto maschile con Tamberi fanno parte naturalmente della diretta tv dei Mondiali di atletica 2019, che sarà garantita da Rai Sport + HD per tutti, dunque l’appuntamento sarà in linea di massima sul canale numero 57 del telecomando. La diretta streaming video di conseguenza sarà anch’essa gratuita per tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING RAI PLAY

DIRETTA FINALE SALTO IN ALTO TAMBERI, MONDIALI DI ATLETICA 2019: LE QUALIFICAZIONI

In attesa di poter dare la parola alle pedane del Qatar per questa finale del salto in alto ai Mondiali di Atletica 2019 con Gianmarco Tamberi, dobbiamo certo fare un passo indietro e ricordare come il nostro azzurro è riuscito a strappare l’ambito pass iridato. La gara di qualificazione infatti è andata in cena solo pochi giorni fa, il 1 ottobre, e certo non è stata una prova molto facile per il nostro Gimbo. L’azzurro infatti aveva superato brillantemente le prime misure di 2,17m e 2,22 m, ma aveva cominciato a rientrare (come molti altri concorrenti) quando l’asticella ha superato i 2,26m. Qui gli sono serviti due tentativi per poter proseguire e successivamente ha sprecato altri due salti prima di trovare la misura di 2.29m che si è poi rivelata sufficiente per ottenere il pass per la finale. L’ultimo salto, carico di rabbia ed energia dopo una stagione opaca si è rivelato dunque decisivo: vedremo che accadrà dunque oggi in finale!



