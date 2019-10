Diretta Tamberi/ Qualificazioni salto in alto streaming video tv (Mondiali 2019)

Oggi ai Mondiali di atletica 2019 a Doha è il giorno anche delle qualificazioni del salto in alto maschile, Gianmarco Tamberi e Stefano Sottile scenderanno in pedana nella capitale del Qatar in una delle gare che certamente per l’Italia si annuncia come tra le più significative dell’intera rassegna iridata. Ricordiamo allora per prima cosa che naturalmente per qualificarsi alla finale servirà entrare fra i primi 12 di queste qualificazioni che sono in programma a Doha oggi pomeriggio, martedì 1 ottobre 2019, a partire dalle ore 15.50 italiane, le 16.50 locali della capitale del Qatar. Ricordiamo pure che bisognerà poi aspettare altri tre giorni per l’attesissima finale, che avrà luogo infatti solamente venerdì 4 ottobre, per la precisione alle ore 19.15 italiane. Gianmarco Tamberi è naturalmente uno dei nomi di spicco a livello internazionale nel salto in alto maschile, ma quest’anno si è imposto all’attenzione anche Sottile e sarebbe bello avere venerdì due carte da giocare in finale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE I MONDIALI ATLETICA 2019

Le qualificazioni del salto in alto maschile con Tamberi e Sottile fanno parte naturalmente della diretta tv dei Mondiali di atletica 2019, che sarà garantita da Rai Sport + HD per tutti, dunque l’appuntamento sarà in linea di massima sul canale numero 57 del telecomando. La diretta streaming video di conseguenza sarà anch’essa gratuita per tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING RAI PLAY

DIRETTA TAMBERI, QUALIFICAZIONI SALTO IN ALTO

Dunque è grande l’attesa per Tamberi, impegnato oggi nelle qualificazioni del salto in alto in diretta da Doha, sede di questi Mondiali di atletica 2019 che si stanno caratterizzando per le condizioni climatiche estreme, ma soprattutto per le gare su strada – all’interno dello stadio l’impianto di condizionamento rende tutto più accettabile. In queste condizioni, Tamberi andrà a caccia del risultato che consacrerebbe definitivamente una carriera che purtroppo ha vissuto un momento di svolta il 15 luglio 2016. Gimbo era campione d’Europa e anche campione del Mondo indoro in carica, uno dei grandi favoriti per le imminenti Olimpiadi di Rio: nel meeting di Montecarlo vinse stabilendo il nuovo record italiano a 2,39 metri, ma tentando un salto a 2,41 si infortunò la caviglia sinistra. Addio Giochi e da allora tutto si è fatto più difficile: Tamberi è tornato a livelli più che positivi, ma gli è sempre mancato qualcosa per raggiungere i traguardi più prestigiosi nelle ultime stagioni. Sarà questa la volta buona per tornare ad esultare?



