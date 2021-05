Diretta Tamberi/ Salto in alto, streaming video tv: Gimbo favorito (Europei 2021)

DIRETTA GIANMARCO TAMBERI, SALTO IN ALTO: GIMBO AGLI EUROPEI A SQUADRE 2021

Si accenderà oggi, sabato 29 maggio 2021, e alle ore 17.01 la diretta della prova di salto in alto maschile agli Europei a squadre 2021 di atletica leggera e Chorzow gran protagonista sarà senza dubbio il nostro Gianmarco Tamberi. Il saltatore azzurro, capitano delle delegazione italiana alla manifestazione continentale in Polonia, la prima per l’outdoor, torna dunque di nuovo in pedana, solo poche settimane dopo il favoloso argento vinto nella specialità agli Europei indoor, andati in scena sempre sul territorio polacco a fine marzo.

E naturalmente vi è grande attesa per la gara dell’atleta dell’Atl-Etica, che sta completando la preparazione in vista dei prossimi Giochi Olimpici 2021, dove potrebbe ambire alla medaglia dei cinque cerchi: per Tamberi, ossessionato da Tokyo 2021, pure la gara di oggi rappresenta un grande test, assolutamente da passare col massimo dei voti.

DIRETTA GIANMARCO TAMBERI, EUROPEI A SQUADRE 2021 ATLETICA: COME SEGUIRE IL SALTO IN ALTO IN TV E STREAMING VIDEO

Ricordiamo che la gara del salto in alto agli Europei a squadre 2021 di atletica leggera con il nostro Gianmarco Tamberi, come le altre prove della manifestazione polacca saranno oggi disponibili in diretta tv sulla tv di stato, per la precisione su Raisport, al numero 58 del telecomando del digitale terrestre.

Di conseguenza sarà garantita anche la diretta streaming video degli eventi, tramite il servizio Raiplay.it. Ricordiamo comunque agli appassionati che sarà possibile seguire le imprese dell’azzurro, come degli altri italiani impegnati, attraverso il portale ufficiale della Federazione Italiana di Atletica Leggera (www.fidal.it), come anche il sito ufficiale della manifestazione in Polonia (www.silesia21.com). CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA GIANMARCO TAMBERI, EUROPEI A SQUADRE 2021: LA PROVA DEL SALTO IN ALTO

Solo poche ore dunque prima che si accenda la diretta della gara del salto in alto agli Europei a squadre 2021 di atletica leggera con il nostro Gianmarco Tamberi: in attesa che Gimbo faccia il suo ingresso in pedana, andiamo a dare un maggior contesto alla gara che ci attende oggi. Programma alla mano vediamo bene che saranno appena otto gli atleti in gara compreso il nostro azzurro, e dunque i rappresentati di Spagna, Francia, Gran Bretagna, Germania, Polonia. Portogallo e Ucraina: tra questi pure non leggiamo rivali particolarmente pericolosi, almeno sulla carta, per il nostro beniamino, che in stagione ha già firmato il personal best di 2.35.

Certo l’azzurro non potrà però scendere in pedana a cuor leggero: il tedesco Falk Wendrick (2.29 PB), e il portoghese Victor Korst (PB 2.25) gli daranno del filo da torcere, ma se vediamo il crescendo delle prestazioni di Tamberi negli ultimi mesi, non abbiamo alcun dubbio che il nostro capitano ci farà emozionare oggi in Polonia.



