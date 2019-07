Diretta Tanzania Algeria/ Streaming video DAZN: Volpi favorite (Coppa d’Africa)

Tanzania Algeria si gioca in diretta dallo Stadio Al Salam de Il Cairo, alle ore 21:00 di lunedì 1 luglio: siamo arrivati alla terza e ultima giornata nel gruppo C della Coppa d’Africa 2019, una sfida fondamentale per capire quale nazionale si qualificherà agli ottavi di finale del torneo e con quale posizione, in termini di avversario da affrontare. Sicuramente le Volpi del Deserto partono con i favori del pronostico: un movimento che ha sempre prodotto ottime nazionali pur tra alti e bassi, e che ha anche avuto risultati ottimi ai Mondali (nel 2014 costrinse ai supplementari la Germania). La Tanzania, giunta alla fase finale della Coppa d’Africa dopo 39 anni di assenza, non ha mai superato il primo turno di questo torneo e non ha mai disputato una Coppa del Mondo: fa parte dunque della seconda fascia nel continente ma da questo buon risultato può comunque sperare di trarre linfa vitale e provare a salire di colpi. Non ci resta allora che stare a vedere quello che succederà tra poche ore, quando inizierà la diretta di Tanzania Algeria; intanto gettiamo uno sguardo sulle possibili scelte dei due Commissari Tecnici, in materia di probabili formazioni schierate sul terreno di gioco.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Tanzania Algeria non sarà disponibile: sappiamo ormai che l’intera programmazione della Coppa d’Africa 2019 è in esclusiva sulla piattaforma DAZN, e dunque solo gli abbonati al servizio potranno seguire questa partita su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone – dunque in diretta streaming video – oppure sullo schermo del televisore, nell’eventualità che si tratti di una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI TANZANIA ALGERIA

Sarà un 4-2-1-3 quello di Emmanuel Amunike per Tanzania Algeria: le Taifa Stars schierano Manula tra i pali con Mwantika e Yondani davanti a lui, sugli esterni invece agiscono Hassan Kessy e Kamagi come laterali bassi mentre in mezzo al campo avremo Mkami e Yahya. Salum dovrebbe essere il giocatore di raccordo tra i reparti, con davanti a lui un tridente offensivo che sarà formato dai laterali Msuva e Bocco e dalla prima punta Samatta, capitano della nazionale. L’Algeria di Djamel Belmadi va in campo con il 4-3-3 di stampo classico: Mahrez e Belaili sono gli esterni che accompagnano la prima punta Bounedjah, alle spalle di questo reparto ecco Bennacer e Feghouli che si dovrebbero sistemare sulle mezzali lasciando a Guédioura il compito di impostare la manovra. Benlamri e Mandi i due centrali difensivi, Atal e Bensebaini a correre sulle fasce con M’Bolhi che sarà il portiere.



