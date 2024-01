DIRETTA/ Tanzania Congo video streaming tv: sette precedenti, bilancio in equilibrio (CAF, 24 gennaio 2024)

DIRETTA TANZANIA CONGO: TUTTO ANCORA IN BILICO!

La diretta di Tanzania Congo che ci farà compagnia questa sera ci fornisce lo spunto per fare un tuffo nella storia di questa partita, che dal 2001 in poi vanta sette precedenti con un bilancio decisamente equilibrato, dal momento che si tratta di due vittorie per parte più tre pareggi. L’unica minima differenza è nel numero dei gol segnati, che sono infatti otto per la Nazionale della Repubblica Democratica del Congo ed invece sette per la Tanzania.

DIRETTA/ Sudafrica Tunisia (risultato 0-0) video streaming tv: Mobbie, palla alta (CAF, 24 gennaio 2024)

Il Congo si è preso questo vantaggio grazie alla vittoria esterna per 0-3 nell’ultimo precedente fra le due Nazionali, che fu disputato in Tanzania giovedì 11 novembre 2021 per il girone di qualificazione ai Mondiali del Qatar 2022, grazie al gol di Gaël Kakuta dopo oli sei minuti di gioco, al raddoppio di Idumba Fasika al 66’ minuto ed infine al tris firmato da Ben Malango al minuto 85, per sigillare definitivamente la nettissima vittoria congolese, che naturalmente ha modificato in maniera molto profonda i rapporti di forza fra Tanzania e Repubblica Democratica del Congo su un campo di calcio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Zambia Marocco video streaming tv: stasera il tredicesimo episodio (CAF, 24 gennaio 2024)

DIRETTA TANZANIA CONGO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Tanzania Congo sarà disponibile per tutti in chiaro al canale 60 del digitale terrestre, visto che l’emittente Sportitalia detiene i diritti per tutta la Coppa D’Africa. In alternativa si potrà seguire al canale 5060 di Sky.

TANZANIA CONGO: TUTTO ANCORA IN BILICO!

La diretta Tanzania Congo, in programma oggi, 24 gennaio 2024, alle ore 21.00 è una sfida decisiva che deciderà il destino delle due squadre in Coppa d’Africa. La Tanzania naviga a fondo classifica con un solo punto raccimolato nelle due gare sin qui disputate; è quindi fondamentale riuscire a portare a casa i 3 punti in quest’ultima partita. Il Congo si trova in una situazione più favorevole e occupa il secondo posto nel girone grazie a una vittoria e un pareggio. Non sono ammessi passi falsi in questa ultima sfida contro la Tanzania: una vittoria garantirebbe il passaggio del turno mentre una sconfitta potrebbe complicare i piani.

Risultati Coppa d'Africa, classifiche/ Si scende in campo! Diretta gol live score (oggi 24 gennaio 2024)

DIRETTA TANZANIA CONGO: PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo ora a vedere le probabili formazioni di Tanzania e Congo. La Tanzania, che andrà in campo col modulo 4-2-3-1, punterà sulla leadership e sull’esperienza di Samatta come unica punta centrale, Salum si muoverà nella posizione di trequartista, le chiavi della difesa sono affidate a Hamad. Stesso modulo per Congo che schiererà i suoi uomini col 4-2-3-1: Bakambu, unica punta centrale, dovrà sopportare tutto il peso dell’attacco, Pickel sarà il metronomo del centrocampo e la cerniera tra difesa e centrocampo. In porta la conferma di Nzau. Gli ingredienti per un match avvincente ci sono tutti: attaccanti prolifici difensori arcigni e centrocampisti di qualità e quantità.

TANZANIA CONGO, LE QUOTE

Sul sito di Eurobet vediamo delle quote molto interessanti per la diretta di Tanzania Congo, vediamo infatti che il segno 1 viene quotato 3,5 mentre il segno X che decreterebbe il pareggio a 3,5 mentre la vittoria del Congo a 2,6.











© RIPRODUZIONE RISERVATA