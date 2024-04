DIRETTA/ Taranto Avellino video streaming tv: precedenti solo in Serie D (Serie C, 21 aprile 2024)

DIRETTA TARANTO AVELLINO: I TESTA A TESTA

La diretta di Taranto Avellino non è per niente un unicum nella storia delle due società, anzi sono ben dieci i precedenti prima di questo match e tutti sono stati giocati nella Serie C. Di queste dieci partite il bilancio sorride a trentadue denti alla formazione in trasferta che ha vinto 6 partite e ne ha pareggiate quattro, quindi se la matematica non è un’opinione i biancoverdi sono imbattuti contro i pugliesi.

Diretta/ Avellino Benevento (risultato finale 1-0): la decide Sgarbi! (Serie C, 15 aprile 2024)

Impossibile non parlare della stagione 21/22 in cui con un sonoro 4-0 l’Avellino tuonò contro il Taranto con le due reti messe a segno da Trotta che si confermò poi anche negli anni successivi come un killer per la formazione pugliese, infatti anche nel 2-2 della scorsa stagione Trotta fece un altro gol, anche se in quel caso non bastò per portare i tre punti a casa. Molte reti vengono segnate storicamente, ma occhio anche di solito come nel calcio inglese tra Taranto e Avellino o si segna tanto o non si segna per niente, due infatti gli 0-0 tra le due compagini. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta/ Monopoli Taranto (risultato finale 1-2): Riggio vale i tre punti (14 aprile 2024)

DIRETTA TARANTO AVELLINO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

L’indicazione per seguire la diretta di Taranto Avellino è la stessa che ci accompagna da tutto il campionato: un abbonamento a Sky è necessario per seguire il match in tv sui canali di Sky Sport, senza dimenticare la chance di vedere la diretta streaming, quindi anche da remoto, collegandosi attraverso il sito o l’app Sky Go: dunque l’abbonamento alla pay tv satellitare sarà la chiave per godersi la diretta di Taranto Avellino dal primo all’ultimo minuto.

TARANTO AVELLINO: CHE BELLA PARTITA!

La diretta Taranto Avellino rappresenta una grande classica del sud nel programma della penultima giornata del campionato di Serie C: allo stadio Iacovone fischio d’inizio previsto alle ore 20. Senza i quattro punti di penalizzazione gli ionici allenati da Eziolino Capuano sarebbero terzi in classifica. Reduci da una vittoria sul campo del Monopoli, la terza nelle ultime quattro partite di campionato, il Taranto sogna e anche il quinto posto sarebbe comunque un risultato estremamente positivo.

DIRETTA/ Turris Avellino (risultato finale 0-4) video: Liotti cala il poker (Serie C, 7 aprile 2024)

Anche l’Avellino sta vivendo un momento estremamente positivo: la vittoria nel derby col Benevento è stata la terza consecutiva per gli irpini, la quarta nelle ultime cinque partite disputate in campionato. Questo ha permesso ai biancoverdi di issarsi al secondo posto in classifica, con due lunghezze di vantaggio sui sanniti terzi e con la concreta possibilità di iniziare i play off in pole position, per rincorrere concretamente la Serie B nella post season.

PROBABILI FORMAZIONI TARANTO AVELLINO

La diretta Taranto Avellino racchiude i dubbi dell’ultim’ora per quanto riguarda le scelte di formazione delle due squadre. Per il Taranto, Eziolino Capuano non rinuncerà a difesa a tre e tridente. Il 3-4-3 del tecnico degli ionici dovrebbe essere così disegnato: Vannucchi tra i lai, Luciani, Miceli, Riggio titolari nel terzetto difensivo, Orlando e Panico sulle fasce e Calvano e Matera centrali di centrocampo, nel tridente offensivo toccherà a Kanoute, Simeri, Bifulco. Le scelte dell’Avellino di Michele Pazienza saranno orientate verso un 4-3-3: Ghidotti a difesa della porta, Cancellotti sull’out difensivo di destra, Rigione e Frascatore centrali di difesa, Liotti esterno mancino; centrocampo a tre con Armellino, Palmiero e Rocca; dal primo minuto il tridente offensivo biancoverde sarà camposto da D’Ausilio, Patierno e Sgarbi.

TARANTO AVELLINO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Qualcuno vuole piazzare una scommessa sulla diretta Taranto Avellino? Meglio tenere a mente allora le quote, prendendo come bookmaker di riferimento Snai. La vittoria interna del Taranto viene proposta a una quota di 2.60, quota di 3.20 in caso di pareggio in un sfida che sulla carta si prospetta molto equilibrata, mentre l’eventuale colpaccio dell’Avellino allo “Iacovone” viene proposto a una quota di 2.40.











© RIPRODUZIONE RISERVATA