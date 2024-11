DIRETTA TARANTO BENEVENTO, TESTA A TESTA

Passiamo all’angolo della storia in questa diretta di Taranto Benevento, la nostra rubrica si basa sui testa a testa sui precedenti delle due formazioni. Cercando poi di capire chi tra le due ha il favore del pronostico dalla propria parte, è anche interessante vedere chi tra le due riesce ad avere degli episodi interessanti che rendono più condita questa rivalità. Non perdiamoci in altre chiacchiere dunque e vediamo insieme cosa dice il computo totale su questa rivalità: abbiamo due partite prima di questa, una vittoria per il Benevento e un pareggio, nessuna vittoria dunque per il Taranto che deve ancora trovare i suoi primi tre punti contro le streghe giallorosse.

Bisogna pur dire che però nell’ultimo match delle due squadre i pigliesi sono andati molto vicini alla vittoria andando subito in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Kanoute e Simeri, ma poi arrivarono Berra e Ciano a rimettere le cose in parità per il Benevento. Adesso passiamo alle statistiche della diretta di Taranto Benevento, il match sta per cominciare! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA TARANTO BENEVENTO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La visione della diretta Taranto Benevento sarà come sempre garantita da Now e da Sky, le due piattaforme in possesso dei diritti per la messa in onda delle partite dei gironi A, B e C della Serie C per la stagione 2024/2025 che si sta disputando. Oltre a potersi sintonizzare sui canali dell’emittente satellitare, la diretta Taranto Benevento anche visibile in streaming su NOW TV e Sky Go tramite smart phone e tablet sulle applicazioni dedicate o attraverso il browser del proprio pc.

OBIETTIVI BEN DIVERSI PER LE DUE SQUADRE

La diretta Taranto Benevento è in programma per sabato 23 novembre 2024 alle ore 15:00 presso lo Stadio Comunale Erasmo Iacovone di Taranto come partita valida per la sedicesima giornata del girone C della Serie C 2024/2025. I padroni di casa si trovano in penultima posizione avendo raggiunto quota nove in classifica anche a fronte dei quattro punti di penalizzazioni inferti loro e nell’ultimo turno di campionato hanno subito una sconfitta per mano della Cavese dopo aver avuto però la meglio sia sull’Audace Cerignola che sull’Avellino.

I giallorossi, invece, guidano la classifica dall’alto occupando la prima posizione per merito dei trenta punti guadagnati sino a questo momento della stagione e, pur non essendo ancora braccati dall’Audace Cerignola che insegue a quattro lunghezze di distacco, vorrebbero ritrovare il successo essendo a loro volta reduci da un pareggio e da una sconfitta. L’arbitro chiamato a dirigere questo incontro è il signor Samuele Andreano, proveniente dalla sezione AIA di Prato, che sarà supportato dai due assistenti Mario Pinna di Oristano e Pierpaolo Carella di L’Aquila mentre il ruolo di quarto uomo sarà invece ricoperto da Marco Aurisano di Campobasso.

TARANTO BENEVENTO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Proviamo ora a capire quali saranno le scelte dei due allenatori in relazione agli schieramenti iniziali per la diretta Taranto Benevento tramite le probabili formazioni della gara del girone C. Il tecnico Michele Cazzarò, che dovrebbe essere tesserato dai rossoblu per poter sedere in panchina anche contro il Benevento, dovrebbe riconfermare il 3-5-2 con Del Favero in porta, Contessa, De Santis e Shiba in difesa, Fiorani, Verde, Matera, Speranza e Mastromonaco a centrocampo, Giovinco e Battimelli in attacco.

Il tecnico Auteri, nonostante il pareggio contro l’Avellino, dovrebbe a sua vola riproporre il 4-3-3 puntando su Nunziante tra i pali, Berra, Capellini, Tosca ed Oukhadda in difesa, Talia, Prisco e Simonetti sulla linea mediana mentre saranno Lamesta, Manconi e Lanini a comporre il tridente d’attacco.

TARANTO BENEVENTO, LE QUOTE

Diamo adesso un’occhiata insieme a quelle che sono le quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive in relazione al possibile pronostico dell’esito finale per la diretta Taranto Benevento, valevole per il sedicesimo turno di Serie C. Secondo Sisal, ma anche per Snai e Planetwin, i giallorossi sono di gran lunga i favoriti per aggiudicarsi i tre punti in palio nella sfida dello Iacovone visto che il 2 viene dato rispettivamente a 1.38 oppure a 1.40. Ben più complicata si prospetta la via che porterebbe al pareggio, con l’x fissato a 4.25, mentre l’eventuale vittoria esterna degli ospiti sarebbe infine pagata addirittura a 7.00.