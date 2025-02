DIRETTA TARANTO CASERTANA (RISULTATO 0-4): INTERVALLO

Taranto Casertana 0-4: non c’è moltissimo da dire su una partita che fatalmente non può avere storia, il Taranto è in campo per onore di firma e già dopo pochi minuti di gioco si era ampiamente capito come sarebbe andata a finire la diretta Taranto Casertana. Tra il 10’ e il 14’ minuto di gioco ecco infatti due gol per gli ospiti campani, prima con Collodei e poi ad opera di Bunino.

Lo stesso Bunino ha calato il tris al 26’ minuto di gioco e già al 28’ è arrivato anche il poker della Casertana, grazie al gol segnato in questo caso da Llano Massa. Nel secondo tempo diventerà una goleada oppure la Casertana non infierirà? Di certo, questo non è un bene per il calcio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TARANTO CASERTANA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE

La diretta Taranto Casertana in tv sarebbe trasmessa su Sky Sport, quindi con Sky Go e Now TV per quanto riguarda invece la diretta streaming video.

SI COMINCIA

Se starete leggendo queste righe, vorrà dire che la diretta Taranto Casertana sta per cominciare – e già questa è una notizia. Certamente però un confronto dal punto di vista statistico è puramente simbolico: per il Taranto giocheranno i ragazzi, mentre i punti di penalizzazione sono arrivati addirittura a 19, più dei 13 ottenuti sul campo, tanto che il totale è un drammatico -6.

Non è che la Casertana sia molto più in alto, ma almeno con 24 punti ha una situazione “normale”: per i campani spiccano i ben dodici pareggi, la squadra con più segni X nel girone C della Serie C 2024-2025, ma oggi la Casertana è evidentemente favoritissima per ottenere la seconda vittoria nelle ultime tre partite. Il significato tecnico sarà davvero modestissimo, ma per oggi la bella notizia è che questa partita si svolgerà davvero, quindi cediamo lo spazio alla diretta Taranto Casertana! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

UNA SITUAZIONE MOLTO TRISTE

La diretta Taranto Casertana da calendario sarà ore 15.00 di oggi pomeriggio, lunedì 3 febbraio 2025, spostata da Taranto a Francavilla Fontana, ma francamente il cambio di sede è l’ultimo dei problemi per i pugliesi, affossati definitivamente da ulteriori 9 punti di penalizzazione che mettono il Taranto addirittura sotto zero in classifica. Già settimana scorsa avevano giocato i ragazzi contro l’Altamura, ma adesso lo sciopero dei giocatori della prima squadra ha rischiato anche di portare anche alla mancata disputa della partita, che sarebbe stato un passo ulteriore verso l’esclusione dal campionato.

Qualora la diretta Taranto Casertana andasse in scena (e ormai dovrebbe essere così), giocherebbero comunque ragazzini delle giovanili, per cui dal punto di vista tecnico c’è davvero pochissimo da dire. La Casertana arriva da un modesto pareggio casalingo contro il Messina, oggi naturalmente sarà chiamata a vincere se il match prenderà il via, ma la verità purtroppo è che andiamo verso un fallimento a stagione in corso in Serie C, con tutti i problemi che una situazione del genere può comportare.

PROBABILI FORMAZIONI TARANTO CASERTANA

Le probabili formazioni per la diretta Taranto Casertana hanno senso solo sul fronte ospite, anche se contro dei ragazzini (nella migliore delle ipotesi) mister Massimo Pavanel potrebbe anche dare spazio a giocatori meno impiegati oppure sperimentare qualche novità. Insomma, anche per la Casertana potrebbero esserci sorprese nel modulo 4-2-3-1 di riferimento, serve innanzitutto capire se e come si giocherà…

PRONOSTICO SENZA QUOTE

Evidentemente non ci sono quote per il pronostico sulla diretta Taranto Casertana, una partita che – anche ammesso che, come pare, possa andare “regolarmente” in scena – avrà ben poco da dire dal punto di vista strettamente agonistico.