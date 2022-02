DIRETTA/ Taranto Catanzaro video streaming tv: precedenti in equilibrio

DIRETTA TARANTO CATANZARO: TESTA A TESTA

La diretta di Taranto Catanzaro si è già disputata in casa dei rossoblù in altre due occasioni col bilancio che è in equilibrio e ci parla di una vittoria per parte. Il primo precedente è remoto e risale a quella che si chiamava ancora Lega Pro. Precisamente il 18 aprile del 2004 gli ospiti giallorossi si imposero col risultato di 0-1. L’altra gara è più recente e casualmente porta lo stesso risultato anche se a reti rovesciate, fu infatti in quel caso il Taranto a vincere 1-0.

VIBONESE TARANTO SOSPESA/ Partita interrotta al 52' sullo 0 a 0, quando si recupera?

Gara valida per la 27esima giornata di Serie C fu decisa da una bella rete di Magnaghi all’ora di gioco. Nel match d’andata a campi invertiti il Catanzaro ha vinto 3-0. La gara in questione, risalente allo scorso 17 ottobre, fu aperta dai gol di Cianci e Vandeputte tra i minuti 34 e 36. Nella ripresa un calcio di rigore di Vazquez fu la ciliegina sulla torta di una partita praticamente perfetta. Le altre due gare disputate in casa del Catanzaro sono terminate 3-1 e 0-0. Sicuramente sarà interessante vedere come si aggiornerà il bilancio grazie alla gara di oggi. (Matteo Fantozzi)

Diretta/ Taranto Virtus Francavilla (risultato finale 0-0): derby a reti bianche

DIRETTA TARANTO CATANZARO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Taranto Catanzaro di Serie C sarà disponibile su Eleven Sport. Come di consueto, la piattaforma offre la trasmissione di tutte le gare della terza serie italiana in diretta streaming video. Per accedere ai contenuti offerti, è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre, bisogna disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa, è possibile seguire la gara su Smart Tv abilitate.

PARTITA IN EQUILIBRIO

Taranto Catanzaro, in diretta sabato 19 febbraio 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Erasmo Jacovone di Taranto sarà una sfida valevole per la 28^ giornata del campionato di Serie C. Esame per i calabresi che continuano a sognare la rincorsa al primo posto in classifica: alla vittoria giallorossa contro la Paganese ha risposto il Bari battendo la Turris a domicilio, restano 7 i punti di distacco che separano il Catanzaro dal sogno del salto diretto in Serie B.

Diretta/ Fidelis Andria Catanzaro (risultato finale 0-1): rigore decisivo di Vazquez!

Dall’altra parte il Taranto staziona all’undicesimo posto nel girone C, a braccetto con la Juve Stabia e a -2 dalla zona play off. Pugliesi che non hanno disputato il match con la Vibonese nel turno infrasettimanale e che hanno dunque una partita da recuperare, ma che sono a secco di vittorie da cinque partite consecutive. All’andata Catanzaro vincente in casa con un rotondo 3-0 sul Taranto, che il 25 febbraio ha vinto però di misura, 1-0, l’ultimo precedente interno contro i calabresi.

PROBABILI FORMAZIONI TARANTO CATANZARO

Le probabili formazioni della diretta Taranto Catanzaro, match che andrà in scena allo stadio Erasmo Jacovone di Taranto. Per il Taranto, Giuseppe Laterza schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Chiorra; Versienti, Zullo, Benassai, De Maria; Marsili, Civilleri; Mastromonaco, Giovinco, Falcone; Saraniti. Risponderà il Catanzaro allenato da Vincenzo Vivarini con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Branduani; De Santis, Martinelli, Fazio; Bayeye, Welbeck, Sounas, Verna, Bjarkason; Cianci, Vazquez.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Taranto Catanzaro, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Taranto con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo del Catanzaro, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.55.



© RIPRODUZIONE RISERVATA