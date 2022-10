Diretta Taranto Civitanova/ Streaming video Rai: l’esordio dei campioni! (SuperLega)

DIRETTA TARANTO CIVITANOVA: L’ESORDIO DEI CAMPIONI!

Taranto Civitanova sarà diretta dagli arbitri Roberto Boris e Maurizio Canessa: squadre in campo alle ore 19:00 di sabato 1 ottobre per la 1^ giornata della SuperLega 2022-2023. Il grande volley maschile torna a farci compagnia: al PalaMazzola arrivano i campioni, perché la Lube lo scorso anno ha vinto la finale contro Perugia e si è cucita sul petto il terzo scudetto consecutivo, e il settimo nella storia. Ennesimo trionfo per una società che negli anni si è confermata ai vertici, e che ora punta al poker: per farlo, ha ovviamente confermato il suo allenatore Gianlorenzo Blengini che nella storia ci è già entrato.

La Gioiella Prisma come obiettivo ha la salvezza: lo scorso anno l’ha centrata senza particolari patemi ma è rimasta ben lontana dalle posizioni che l’avrebbero portata ai playoff, la squadra pugliese vuole chiaramente provare a fare il salto di qualità ma ovviamente sa che i rapporti di forza in SuperLega non giocano troppo a suo favore. A cominciare da questa diretta di Taranto Civitanova, sarà una faticaccia: vedremo allora quello che succederà sul parquet del PalaMazzola, mentre aspettiamo che si giochi facciamo qualche rapida considerazione sui temi principali che potrebbero emergere da questa partita.

TARANTO CIVITANOVA DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Taranto Civitanova viene garantita dalla televisione satellitare: l’appuntamento dunque sarà in chiaro per tutti e il canale di riferimento è Rai Sport + HD, che trovate al numero 58 del vostro televisore. Si potrà seguire la partita di SuperLega anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, grazie a sito o app di Rai Play; ricordiamo poi che tutte le partite del massimo campionato di volley maschile sono fornite dalla piattaforma Volleyballworld.tv, in questo caso ovviamente bisognerà aver sottoscritto un abbonamento al servizio. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA TARANTO CIVITANOVA: RISULTATI E CONTESTO

Siamo dunque vicini alla diretta di Taranto Civitanova: questa è anche la partita che inaugura ufficialmente il nuovo campionato di SuperLega, e non poteva esserci modo migliore per aprire la stagione che vedere all’opera i campioni d’Italia in carica. La presenza della Lube al PalaMazzola ci dà ovviamente l’occasione per dire che anche quest’anno le cose, almeno sulla carta, non dovrebbero cambiare: ci sono quattro corazzate che dominano e che sono appunto Civitanova, Perugia, Trento e Modena, via via si accodano le altre ma con evidente ritardo.

Questo è vero se consideriamo che nell’ultimo campionato tra la quarta (Modena) e la quinta (Allianz Milano) ci sono stati ben 10 punti di differenza. Questo gap chiaramente potrebbe venire colmato dalla crescita di alcune realtà, ma per il momento è difficile ipotizzare che lo scudetto possa uscire da questo giro e, per di più, anche Modena è una squadra che rispetto alle altre ha fatto qualche passo indietro nel corso degli anni. Per la diretta di Taranto Civitanova insomma ci aspettiamo una vittoria anche netta da parte della Lube, poi chiaramente lo sport è bello perché il campo può sempre smentire i pronostici…











