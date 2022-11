Diretta/ Taranto Crotone streaming video e tv: i pitagorici non mollano (Serie C)

DIRETTA TARANTO CROTONE: CALABRESI FAVORITI

Taranto Crotone, in diretta mercoledì 30 novembre 2022 alle ore 18.00 presso lo stadio Erasmo Jacovone di Taranto, sarà una sfida valida per la 16^ giornata del campionato di Serie C. I pitagorici non mollano e restano a -4 dalla capolista Catanzaro: lungo inseguimento con sorpasso ai danni del Pescara grazie alla vittoria sul Latina e col ko degli abruzzesi proprio in casa della capolista, che al momento però ha dimostrato di avere un altro passo.

Proverà a fermare il Crotone un Taranto che deve riscattare a sua volta un momento molto difficile: dopo il 3-0 in casa della Virtus Francavilla i pugliesi hanno subito una sconfitta ancor più pesante ad Avellino, un poker che li ha risucchiati di nuovo in zona play out. Le due formazioni tornano ad affrontarsi a Taranto in campionato dall’ultimo precedente datato 2 novembre 2008, furono i calabresi a imporsi di misura col punteggio di 0-1.

TARANTO CROTONE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Taranto Crotone non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma la visione di gol e azioni salienti sarà comunque disponibile per gli abbonati Sky su Diretta Gol Serie C), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI TARANTO CROTONE

Le probabili formazioni della diretta Taranto Crotone, match che andrà in scena allo stadio Erasmo Jacovone di Taranto. Per il Taranto, Ezio Capuano schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vannucchi; Evangelisti, Antonini, Manetta; Mastromonaco, A.Romano, Labriola, Diaby, Ferrara; Guida, Raicevic. Risponderà il Crotone allenato da Franco Lerda con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Branduani, Calapai, Golemic, Cuomo, Giron, Giannotti, Petriccione, Tribuzzi, Chiricò, Gomez, Kargbo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Taranto Crotone, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Taranto con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Crotone, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.85.

