DIRETTA TARANTO FOGGIA (RISULTATO LIVE 0-1): SI INIZIA

Il derby in diretta in Taranto Foggia si sblocca subito con la rete di Emmausso, che porta in vantaggio i rossoneri nei primi minuti. L’azione nasce da un rapido contropiede ben orchestrato, che coglie impreparata la difesa di casa. Emmausso riceve palla, prende la mira e con un destro potente e preciso insacca sotto la traversa, sorprendendo il portiere sul proprio palo.

Il Taranto accusa il colpo e cerca subito di riorganizzarsi per rispondere, mentre il Foggia continua a spingere per provare ad approfittare del momento favorevole. Il match promette scintille, con i padroni di casa che dovranno reagire per non lasciare spazio agli ospiti, partiti con grande determinazione. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA TARANTO FOGGIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa ci dicono i numeri riguardo alla diretta di Taranto Foggia? Cerchiamo di capire i trend e i valori in campo delle due squadre attraverso i numeri nel mentre che i giocatori in campo si riscaldano in vista di una delle partite più interessanti di questa parte del campionato. Iniziamo dai padroni di casa, in questo derby sono ancora imbattuti e hanno subito solo due gol negli ultimi tre anni contro un Foggia che invece contro il Taranto subisce in media 1,2 gol ogni novanta minuti.

Il calcolo AVG invece ci dice che i padroni di casa nelle ultime tre partite hanno segnato almeno un gol, mentre il Foggia si ferma a quota 0,8. Sembra tutto apparecchiato per i tre punti tarantini, ma andrà davvero cosi? Cerchiamo di capirlo nel prossimo aggiornamento della diretta di Taranto Foggia dove commenteremo live questa sfida in vostra compagnia, perciò mettetevi comodi sul divano per questo derby pugliese, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Taranto Foggia, dove vedere la partita

Per vedere la diretta Taranto Foggia delle 20.30 gli appassionati e i tifosi dovranno aver sottoscritto un abbonamento ai servizi di Sky Sport, potranno poi sintonizzarsi sui canali Sky Sport Calcio o Sky Sport (canale 252), o in alternativa potranno collegarsi alle piattaforme di streaming di SkyGo e NowTv.

Che scontro!

La diretta Taranto Foggia sarà valida per la ventisettesima giornata del girone C di Serie C e metterà in scena una partita molto sentita in quanto si scontrano due squadre provenienti dalla stessa regione, queste però stanno vivendo due stagioni molto diverse e soprattutto i padroni di casa sono in grossa difficoltà per via di problemi societari, sono infatti ultimi in classifica con -6 punti per via di una nuova penalizzazione di 9 punti che si aggiunge a quella di inizio campionato.

Nell’ultima partita inoltre è stato sconfitto per 6-0 in casa del Sorrento. Gli ospiti invece sono in una posizione migliore, sono fuori dalla zona playout ma non dentro la zona playoff, sono quattordicesimi in classifica con 32 punti e si presentano alla partita dopo una vittoria 1-0 contro l’Avellino in un partita finita con un’espulsione per parte

Diretta Taranto Foggia, le probabili formazioni

Per l’importante diretta Taranto Foggia dello Stadio Erasmo Iacovone il tecnico Pino Murgia dovrebbe schierare i suoi con un 5-3-2 con Caputo in porta, Magri e Lenti gli esterni, Picardi, Fiorentino e Bello difensori centrali, Candela, Pastore e Del Gaudio in mezzo al campo e Zerbo insieme a Zingarelli come coppia d’attacco.

Gli ospiti invece dovrebbero scendere in campo secondo il 4-3-3 di mister Luciano Zauri con De Lucia tra i pali, Silvestro e Felicioli gli esterni bassi con Salines e Camigliano difensori centrali a completare il reparto, Vezzoni, Da Riva e Kiyine, al posto dello squalificato Tascone, a centrocampo e tridente offensivo composta da Emmausso e Zunno sulle fasce e Sarr riferimento centrale.

Quote Taranto Foggia, pronostico finale

La diretta Taranto Foggia è una gara che è altamente indirizzata verso la vittoria della squadra ospite, i padroni di casa infatti stanno vivendo grossi problemi societari che non stanno aiutando l’ambiente e che stanno destabilizzando i giocatori che stanno cercando di portare avanti una stagione già difficile dal principio.

La squadra ospite nonostante non sia uno dei migliori attacchi della competizione, anzi, si trova davanti nettamente la peggior difesa del campionato con 63 gol subiti e per questo il risultato finale potrebbe vedere più gol di scarto in favore del Foggia, difficile che il Taranto riesca anche solo a portare a casa un pareggio.