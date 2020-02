Diretta Taranto Foggia/ Streaming video tv: grande sfida allo Iacovone (Serie D)

Taranto Foggia è in diretta dallo stadio Erasmo Iacovone, alle ore 14:30 di domenica 9 febbraio: la partita valida per il girone H di Serie D 2019-2020, 23^ giornata, è un big match che potrebbe lanciare i satanelli oppure affondarli quasi definitivamente, permettendo anche ai rossoblu di risalire la corrente. Il Taranto ci arriva benissimo, con la vittoria di Sorrento che è stata la seconda consecutiva e ha prolungato la striscia positiva, che ha portato la squadra al quarto posto in classifica anche se ancora a -4 dalla terza piazza. Il Foggia ha battuto di misura l’Audace Cerignola e, sfruttando proprio il ko del Sorrento, si è ripreso il secondo posto nella graduatoria; il problema per i satanelli è che il Bitonto non accenna ad esaurire la sua grande marcia in vetta e ha ancora 5 punti di vantaggio, che sono frutto dei risultati negativi cui la formazione rossonera è andata incontro nell’arco della stagione. Serve dunque una vittoria per rilanciarsi pienamente provare ad accorciare sulla capolista; vedremo se sarà così nella diretta di Taranto Foggia, intanto possiamo valutare in maniera più approfondita quali siano le scelte da parte dei due allenatori nell’analisi delle probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Taranto Foggia, ma come ormai sappiamo è il portale Eleven Sports a fornire tutte le partite della stagione dei rosanero in Serie D; è possibile abbonarsi stagionalmente al servizio oppure acquistare il singolo match ad un prezzo fisso (salvo eccezioni), in questo modo si potrà seguire anche la sfida di oggi in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI TARANTO FOGGIA

E’ plausibile che per Taranto Foggia Luigi Panarelli confermi il 3-4-1-2 che ha fatto il colpo a Sorrento: in porta va Sposito, poi Luigi Manzo, Allegrini e Antonio Ferrara che compongono la linea difensiva avendo il supporto ideale in Guaita e Van Ransbeeck, che agiranno sulle corsie esterne e andranno a formare una difesa a cinque quando i rossoblu dovranno ripiegare. In mezzo al campo ci saranno Cuccurullo e Stefano Manzo; davanti a loro Marino dovrebbe operare come trequartista, nel tandem avanzato cerca spazio Olcese che potrebbe giocare in coppia con Genchi, lasciando in panchina Goretta. Il Foggia di Ninni Corda gioca con un 3-5-2 quasi speculare: qui però una mediana nella quale Gerbaudo gioca come vertice basso a supporto di Gentile e Kourfalidis, mentre sulle corsie laterali ci saranno Francesco Russo (che potrebbe giocare anche come attaccante) e Di Jenno. Alle loro spalle, Carboni comanda la difesa in compagnia di Di Masi e Viscomi; in porta torna Fumagalli che ha scontato il turno di squalifica, mentre El Ouazni e Tortori devono vincere la concorrenza di Diego Allegretti per l’attacco.



