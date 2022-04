Diretta/ Taranto Juve Stabia streaming video e tv. Pugliesi per la salvezza (Serie C)

DIRETTA TARANTO JUVE STABIA: SFIDA COMBATTUTA!

Taranto Juve Stabia, in diretta domenica 3 aprile 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Erasmo Jacovone di Taranto, sarà una sfida valida per la 35^ giornata del campionato di Serie C. Dopo l’ultima cinquina subita a Palermo, seconda sconfitta consecutiva in campionato, il Taranto ha bisogno immediato di una scossa per mantenersi in zona salvezza, al momento agganciato al quintultimo posto dal Messina ma con due partite in meno disputate rispetto ai peloritani.

Diretta/ Palermo Taranto (risultato finale 5-2): manita per i rosanero! (Serie C)

Sarà un osso duro la Juve Stabia che ha ritrovato stabilità dopo il ritorno di Novellino in panchina, coin le Vespe reduci da un buon pareggio interno contro il Catanzaro nell’ultima sfida disputata in campionato. Spettacolare il match di andata che ha visto la Juve Stabia imporsi col punteggio di 3-2 sul Taranto, al 17 dicembre 2016 risale l’ultimo match di campionato tra le due formazioni allo stadio Jacovone, terminato con un pari a reti bianche.

Diretta/ Juve Stabia Catanzaro (risultato finale 1-1) Biasci risponde a Tonucci

DIRETTA TARANTO JUVE STABIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Taranto Juve Stabia è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 259 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI TARANTO JUVE STABIA

Le probabili formazioni della diretta Taranto Juve Stabia, match che andrà in scena allo stadio Erasmo Jacovone di Taranto. Per il Taranto, Giuseppe Laterza schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Chiorra; Riccardi, Zullo, Benassai, Ferrara; Labriola, Di Gennaro, Civilleri; Pacilli, Saraniti, Giovinco. Risponderà la Juve Stabia allenata da Walter Novellino con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Dini; Caldore, Troest, Tonucci; Donati, Squizzato, Schiavi, Altobelli, Scaccabarozzi; Stoppa, Della Pietra.

DIRETTA/ Monterosi Juve Stabia (risultato finale 3-0): Costantino show, tripletta!

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Taranto Juve Stabia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Taranto con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo della Juve Stabia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.15.











© RIPRODUZIONE RISERVATA