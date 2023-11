Diretta/ Taranto Juve Stabia (risultato 0-1) streaming video tv: Candellone, rete! (Serie C, 5 novembre 2023)

DIRETTA TARANTO JUVE STABIA (RISULTATO 0-1): FASE INIZIALE DEL MATCH

In Puglia la partita tra Taranto e Juve Stabia è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è già di 0 a 1. Nelle fasi iniziali dell’incontro gli ospiti allenati dal tecnico Pagliuca cominciano benissimo la gara riuscendo a passare in vantaggio subito all’8′ grazie alla rete messa a segno da Candellone, autore di un colpo di testa vincente sull’assist offertogli da Baldi. Ecco le formazioni ufficiali:

TARANTO (3-4-3) – Vannucchi; De Santis, Antonini, Riggio; Mastromonaco, Calvano, Zonta, Ferrara; Kanoute, Cianci, Bifulco. A disp.: Loliva, Di Serio, Romano, Bonetti, Samele, Enrici, Kondaj, Heinz, Papaserio, Fiorani, Capone, Orlando. All.: Capuano. JUVE STABIA (4-3-3) – Thiam; Andreoni, Bellich, Bachini, Baldi; Buglio, Leone, Romeo; Piscopo, Candellone, Piovanello. A disp.: Esposito, La Rosa, Maselli, Bentivegna, Meli, Guarracino, Mignanelli, Folino, Gerbo, D’Amore, Rovaglia, Erradi, Picardi, Marranzino, Vimercati. All.: Pagliuca. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

TARANTO JUVE STABIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Taranto Juve Stabia sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Taranto Juve Stabia in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

SI COMINCIA!

La diretta della sfida che pone di fronte Taranto e Juve Stabia evidenzia due formazioni che si trovano stabilmente nelle zone di vertice della classifica. Padroni di casa che dopo 11 giornate si posizionano al quarto posto della classifica con 20 punti raccolti. L’andamento interno dei pugliesi li vede aver collezionato ben 13 punti dei 15 disponibili. Con 17 gol fatti e 11 subiti il Taranto risulta una delle formazioni più interessanti di questo campionato. Il miglior marcatore risulta essere l’ex Palermo Kanoute; seguono con tre reti Cianci, Bifulco e Antonini Lui.

Ospiti che invece si posizionano al primo posto della classifica. Restando in tema marcatori ben tre calciatori si ritrovano con tre marcature da inizio campionato: Romeo, Bellich e Candellone. Juve Stabia che possiede la difesa meno battuta del campionato avendo subito solamente 5 gol. Tornando in tema offensivo con 14 gol la Juve Stabia risulta essere il terzo peggior attacco tra le prime 10 della classe. (Marco Genduso)

TARANTO JUVE STABIA: PUGLIESI COL VENTO IN POPPA

Taranto Juve Stabia sarà in diretta dallo stadio “Iacovone” di Taranto, alle ore 18:30 di domenica 5 novembre: si gioca per la dodicesima giornata del campionato di Serie C, girone C, 2023-2024. In pochi lo avrebbero ipotizzato ma, di fatto, la sfida odierna rappresenta un autentico big match: di fronte, infatti, ci saranno quarta e prima in classifica. I pugliesi, a quota venti punti, arrivano alla partita col vento in poppa dopo tre vittorie consecutive. Le Vespe, dal canto loro, hanno già digerito il primo stop stagionale maturato a Caserta vincendo tra le mura amiche contro il Latina.

PROBABILI FORMAZIONI DIRETTA TARANTO JUVE STABIA

Taranto Juve Stabia, sfida in programma allo stadio “Iacovone” di Taranto, impone un’analisi delle probabili formazioni. In casa rossoblù mister Eziolino Capuano chiuderà la porta con Vannucchi mentre nel tridente spazio a Bifulco, Cianci e Kanoutè. Per Pagliuca, invece, dubbio legato alle condizioni di Mignanelli, uscito malconcio dall’ultimo match.

TARANTO JUVE STABIA: LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

A corredo della diretta di Taranto Juve Stabia possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie C. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 2.55 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 2.95 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 2.85 volte l’importo investito con questo bookmaker.

