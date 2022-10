Diretta Taranto Juve Stabia/ Streaming video tv: Vespe puntano in alto (Serie C)

DIRETTA TARANTO JUVE STABIA: PARTITA DA “X”

La diretta di Taranto Juve Stabia è inserita nel calendario dell’ottava giornata del campionato di Serie C – Girone C. Le due squadre scenderanno in campo allo Stadio Comunale Erasmo Iacovone sabato 15 ottobre a partire dalle ore 14.30. Il momento che stanno vivendo è piuttosto diverso. I pugliesi nelle ultime partite non sono riusciti a dare il meglio di sé, a differenza dei campani che invece sono reduci da buoni risultati e puntano ai vertici.

In occasione delle scorse gare, nel dettaglio, il Taranto ha incassato due sconfitte, di cui l’ultima in campionato contro il Latina, di misura, nonostante abbia giocato tutto il secondo tempo in superiorità numerica. La squadra di Eziolino Capuano si ritrova così al quindicesimo posto della classifica a quota 6. I punti della Juve Stabia sono molti di più: 13, che valgono il quarto posto in classifica. Gli ultimi sono arrivati in virtù della vittoria tra le mura amiche contro il Picerno.

TARANTO JUVE STABIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Taranto Juve Stabia, valida per la ottava giornata del campionato di Serie C, non verrà purtroppo trasmessa in televisione, in quanto né Rai Sport né Sky Sports hanno inserito il match nel suo palinsesto. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Ancona Gubbio esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La diretta di Taranto Juve Stabia sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI TARANTO JUVE STABIA

Le probabili formazioni di Taranto Juve Stabia rivelano che non ci sono particolari assenze con cui le due squadre dovranno fare i conti. Il Giudice Sportivo non ha infatti emanato provvedimenti che le riguardano. I padroni di casa, nonostante ciò, presumibilmente cambieranno qualcosa nell’undici di partenza con l’obiettivo di invertire la rotta. Il tecnico Eziolino Capuano dovrebbe dunque schierare i suoi in un 3-5-2 così strutturato: Russo; Manetta, Antonini, Granata; Mastromonaco, Labriola, Guida, Provenzano, De Maria; Tommasini, Infantino. Gli ospiti invece dovrebbero confermare lo schieramento dello scorso turno con il consueto 4-2-3-1 di mister Leonardo Colucci: Barosi; Maggioni, Cinaglia, Caldore, Mignanelli; Altobelli, Gerbo; Scaccabarozzi, Silipo, Ricci; Pandolfi.

QUOTE TARANTO JUVE STABIA

Le quote di Taranto Juve Stabia, come era prevedibile, danno per favorite le Vespe, data la situazione in classifica. Andiamo a dare un’occhiata a quelle offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, si trova a 3.05, mentre il successo degli ospiti, con il segno 2, è proposto a 2.35. Il pareggio, con il segno X, è fissato infine a 2.95.











