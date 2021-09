DIRETTA TARANTO LATINA/ Streaming video tv: passati 40 anni dall’ultimo testa a testa

DIRETTA TARANTO LATINA: LO STORICO

La diretta di Taranto Latina riporterà all’attualità della cronaca questa partita dopo la bellezza di circa una quarantina di anni d’assenza. Il match oggi valido per il girone C del campionato di Serie C 2021-2022 vanta infatti appena due precedenti ufficiali, sempre in Serie C ma nel torneo 1981-1982, dunque appunto quasi quattro decenni fa. La partita d’andata era stata disputata a Latina domenica 27 settembre 1981 e terminò con un pareggio per 1-1, mentre il Taranto vinse per 1-0 al ritorno in casa propria, in data domenica 31 gennaio 1982.

Possiamo allora parlare di una vittoria del Taranto più un pareggio, due gol segnati dai pugliesi e uno per il Latina, ma sono troppo pochi i precedenti e anche troppo lontani nel tempo per pensare che possano darci indicazioni attendibili per capire che cosa potrebbe succedere questa volta fra Taranto e Latina, che spezzano comunque un digiuno che arriva davvero a sfiorare i quattro decenni: che cosa succederà? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA TARANTO LATINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Taranto Latina sarà trasmessa sui canali pay per view del satellite, nello specifico su Sky Sport 256; ricordiamo che l’appuntamento classico con le partite di terza divisione è su Eleven Sports, il portale che ormai da parecchi anni fornisce il programma integrale di questo campionato (e di Coppa Italia) con il servizio di diretta streaming video, per accedere al quale dovrete sottoscrivere un abbonamento oppure acquistare di volta in volta il singolo match, che generalmente ha un prezzo fissato all’inizio della stagione.

DELFINO PER IL RISCATTO

Taranto Latina, che sarà diretta dal signor Sajmir Kumara, si gioca alle ore 14:30 di domenica 26 settembre presso lo stadio Erasmo Iacovone: la partita è valida per la 5^ giornata nel girone C di Serie C 2021-2022 e potrebbe rappresentare l’immediato riscatto per la squadra di casa. Tornato in terza divisione dopo 4 anni, il Taranto ha approcciato alla grande il campionato ma domenica scorsa è caduto a sorpresa sul campo della Paganese, lasciando per strada punti preziosi. Resta comunque il terzo posto in classifica, sicuramente ottimo per quelle che erano le ambizioni; ora chiaramente si vuole sfruttare la partita casalinga per rilanciarsi.

Anche il Latina è neopromosso dalla Serie D (ma in questo caso attraverso il ripescaggio) e ha ottenuto finora 5 punti; possiamo considerare positivo il pareggio interno contro il Foggia, i pontini sperano però di avere una netta inversione di tendenza e allontanare la zona calda della classifica. Aspettando dunque che la diretta di Taranto Latina si giochi, proviamo a vedere in che modo i due allenatori potrebbero schierare le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI TARANTO LATINA

Giuseppe Laterza, per Taranto Latina, potrebbe riproporre Italeng in attacco ma dovrebbe schierarlo esterno, con Saraniti punta centrale e dunque uno tra Santarpia e Giuseppe Giovinco a rifiatare. A centrocampo invece chi spera nella maglia è Aboubakar Diaby, che sarebbe supportato da Bellocq e Labriola; spazio poi una difesa con Zullo e Benassai centrali a protezione del portiere Chiorra, in qualità di terzini Riccardi (favorito su Tomassini) e Antonio Ferrara dovrebbero essere titolari. Il Latina di Daniele Di Donato avrà invece Cardinali tra i pali, davanti a lui Eros De Santis e Andrea Esposito a fare i centrali di una difesa completata dagli esterni Ercolano e Nicolao, e una mediana nella quale Marcucci e Luca Ricci sperano di soffiare il posto ad Amadio e Spinozzi. Sulle fasce correranno Lorenzo Di Livio e Tessiore, nettamente favoriti sulla concorrenza; il tandem d’attacco potrebbe essere composto da Carletti e Rosseti, in alternativa ci sono Jefferson e Adama Sane.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Taranto Latina, dunque possiamo riferirci alle sue quote per avere un’ipotesi su come potrebbe andare la partita. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vale 2,00 volte quanto messo sul piatto, mentre l’eventualità del pareggio – regolata dal segno X – porta in dote una vincita che ammonta a 3,10 volte la giocata. Per la vittoria degli ospiti dovrete puntare sul segno 2, e in questo caso andreste a guadagnare 3,85 volte l’importo investito con questo bookmaker.



