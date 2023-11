DIRETTA/ Taranto Messina video streaming tv: c’è equilibrio in passato (Serie C, oggi 1 novembre 2023)

DIRETTA TARANTO MESSINA: TESTA A TESTA

Aspettando la diretta di Taranto Messina, possiamo curiosare nella storia di questa partita che ha una tradizione lunga ma discontinua, tanto che gli ultimi dieci precedenti ufficiali coprono un arco di 32 anni, fino al mese di ottobre 1991. In questo lungo periodo il bilancio è leggermente favorevole al Taranto, che può infatti vantare quattro vittorie a fronte di tre pareggi e altrettante sconfitte. Va detto che in anni recenti Taranto e Messina sono tornati ad affrontarsi spesso: potremmo allora considerare solo le ultime sette partite, disputate dall’ottobre 2016 in poi, con un bilancio in perfetto equilibrio in virtù di tre pareggi più due vittorie per parte.

Video/ Crotone Messina (3-3) gol e highlights: benvenuti sulle montagne russe! (Serie C, 29 ottobre 2023)

Nello scorso campionato di Serie C 2022-2023, infine, il Taranto all’andata firmò un colpaccio a Messina andando a vincere per 1-2 in Sicilia domenica 18 dicembre 2022, mentre il match di ritorno fu disputato naturalmente in Puglia domenica 23 aprile scorso, ma terminò con un pareggio a reti bianche, quindi per 0-0. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Virtus Francavilla Taranto (risultato 1-2) : Zonta al quarto di recupero! (Serie C, 29 ottobre 2023)

DIRETTA TARANTO MESSINA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Taranto Messina sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Taranto Messina in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Taranto Messina, in diretta dallo Stadio Comunale “Erasmo Iacovone” naturalmente di Taranto, si giocherà con fischio d’inizio alle ore 18.30 di questa sera, mercoledì 1° novembre 2023, essendo il recupero della terza giornata del girone C di Serie C 2023-2024, slittato quindi ad arricchire per pugliesi e siciliani questo giorno festivo. La diretta di Taranto Messina fornisce spunti differenti, perché i padroni di casa pugliesi hanno 17 punti in classifica, arrivano dal colpaccio nel derby sul campo della Virtus Francavilla e vogliono approfittare di questo recupero per salire ancora più in alto, con il terzo posto nel mirino.

DIRETTA/ Crotone Messina (risultato finale 3-3): Polito salva i peloritani dal KO! (Serie C, 29 ottobre 2023)

Discorso assai diverso per gli ospiti del Messina, che arrivano da un bellissimo pareggio per 3-3 sul campo del Crotone, ma hanno bisogno di continuità per provare ad uscire da una situazione che potrebbe farsi molto delicata per i siciliani, i quali infatti hanno raccolto finora solamente 11 punti in classifica. Fare bene a Taranto non sarà facile, ma potrebbe valere la svolta anche dal punto di vista morale: siamo allora curiosi di scoprire quale sarà l’atteso verdetto al termine della diretta di Taranto Messina…

PROBABILI FORMAZIONI TARANTO MESSINA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Taranto Messina. Ezio Capuano potrebbe schierare i padroni di casa pugliesi secondo il modulo 3-4-3, con questi possibili undici titolari: il portiere Vannucchi protetto dalla difesa a tre composta da Riggio, Antonini ed Enrici; a centrocampo ecco invece il quartetto con Mastromonaco, Calvano, Fiorani e Ferrara; infine, nell’attacco del Taranto ci attendiamo un tridente con Bifulco, Cianci e Kanoute che dovrebbero esserne i titolari stasera.

Quanto agli ospiti siciliani del Messina di mister Giacomo Modica, ecco che il modulo di riferimento dovrebbe essere il 4-3-3, con questi possibili undici in campo dal primo minuto: in porta Fumagalli; davanti a lui, i quattro difensori Lia, Pacciardi, Polito e Ortisi; a centrocampo un terzetto con Giunta, Buffa e Scafetta possibili titolari, così come nell’attacco del Messina potrebbero trovare posto oggi dal primo minuto Cavallo, Emmausso e Ragusa.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico sulla diretta di Taranto Messina secondo le quote offerte dall’agenzia Eurobet. Potrebbero essere favoriti i padroni di casa, infatti il segno 1 per la vittoria del Taranto è quotato a 1,80, mentre il segno 2 per un successo del Messina è proposto a 4,80. L’ipotesi del pareggio si colloca infine a un livello intermedio, dal momento che il segno X è proposto a 3,10 volte la posta in palio oggi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA