DIRETTA/ Taranto Messina (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca!

DIRETTA TARANTO MESSINA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Sta per iniziare la diretta di Taranto Messina, partita valevole per la trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie C, girone C. Prima di tuffarci nella sfida andiamo ad analizzare le statistiche che accompagnano questa gara molto importante per la classifica di entrambe le formazioni. Al momento, infatti, i pugliesi stazionano al decimo posto con quarantacinque punti (undici vittorie, dodici pareggi, quattordici sconfitte) e cercano la vittoria che consentirebbe l’accesso ai play-off.

La formazione giallorossa, invece, a quota quaranta punti (undici vittorie, sette pareggi, diciannove sconfitte), deve vincere e sperare nei risultati negativi delle dirette concorrenti per evitare la disputa dei play-out. In termini di reti ci troviamo di fronte a due squadre poco prolifiche: il Taranto ha messo a referto solo ventisei centri (secondo peggiore attacco del girone C), sei in meno dei siciliani. I pugliesi, però, ne hanno subiti solo trentasei (quarta difesa del gruppo) contro i quarantasette del Messina. (Giulio Halasz)

TARANTO MESSINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Taranto Messina non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Taranto Messina sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

TARANTO MESSINA: PUGLIESI FAVORITI!

Taranto Messina, in diretta alle ore 17.30 di domenica 23 aprile 2023 allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, è una gara valida per la 38° giornata del girone C di Serie C. Gli ultimi novanta minuti saranno decisivi per la formazione di casa, a caccia di un posto playoff. Discorso diverso per gli ospiti, che conoscono già il loro destino.

Il Taranto condivide il decimo posto a quota 45 punti con Potenza, Virtus Francavilla e Juve Stabia e può contare su una classifica avulsa favorevole. Nell’ultimo turno è arrivato un pareggio per 0-0 contro il Monterosi Tuscia. Il Messina, invece, è sedicesimo con 40 punti: siciliani già certi dei playout a prescindere dall’esito di oggi. Nell’ultimo turno è arriva la vittoria per 1-0 contro la Juve Stabia.

PROBABILI FORMAZIONI TARANTO MESSINA

E’ il momento di andare a scoprire le probabili formazioni della diretta Taranto Messina. Partiamo dalla squadra di casa, Capuano si affida al suo 3-5-2: Vannucchi, Evangelisti, Antonini Lui, Sciacca, Formiconi, Labriola, Provenzano, Romano, Semprini, Bifulco, Tommassini. Passiamo adesso all’undici siciliano, il modulo è il 4-2-3-1: Lewandowski, Berto, Balde, Ferrini, Versienti, Mallamo, Fiorani, Kragl, Ragusa, Balde, Perez.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse della diretta Taranto Messina. Secondo i bookmakers, la compagine di casa parte favorita: la vittoria del Taranto è a 2,10, il pareggio è a 3,10, mentre il successo del Messina paga 3,45. Si prospetta una gara con poche reti: Under 2,5 a 1,50 e Over 2,5 a 2,35. Infine, Gol a 2,05 e No Gol a 1,70.

