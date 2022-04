Diretta Taranto Monopoli/ Streaming video tv: rossoblù per la salvezza (Serie C)

DIRETTA TARANTO MONOPOLI: RISULTATO INCERTO…

La diretta di Taranto Monopoli, recupero della trentatreesima giornata del campionato di Serie C – Girone C, si disputerà mercoledì 6 aprile a partire dalle ore 14.30 allo Stadio Erasmo Iacovone: la partita sarebbe dovuta andare in scena domenica 20 marzo, ma a causa di un focolaio di Covid-19 tra i padroni di casa era stata rinviata. Adesso le due squadre torneranno in campo per perseguire i rispettivi obiettivi, che sono molto diversi tra loro. I rossoblù, infatti, devono conquistare punti per allontanarsi dalla zona play-out, mentre i biancoverdi sono a caccia del migliore piazzamento in vista dei play-off.

La classifica vede favoriti gli ospiti. Il Taranto, infatti, non vince da ben tredici turni. L’ultimo risultato è il pareggio contro la Juve Stabia. La squadra di Giuseppe Laterza in questi mesi è in caduta libera e adesso rischia di non salvarsi. Per di più, in questa occasione, di fronte a sé troverà un avversario piuttosto ostico. Il Monopoli, infatti, è reduce invece da ben sei vittorie consecutive, l’ultima di misura contro la Paganese.

DIRETTA TARANTO MONOPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Taranto Monopoli non verrà purtroppo trasmessa in televisione, in quanto né Sky Sport né Rai Sport hanno inserito il match valido per la trentatreesima giornata di Serie C nel suo palinsesto. Gli appassionati di calcio, dunque, potranno usufruire della visione della diretta Taranto Monopoli esclusivamente in streaming, nel caso in cui siano abbonati alla piattaforma Eleven Sports, che ha acquisito i diritti dell’intero campionato. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale.

PROBABILI FORMAZIONI TARANTO MONOPOLI

Le probabili formazioni della diretta Taranto Monopoli, recupero di Serie C – Girone C, non dovrebbero risentire di particolari assenze, salvo eventuali problemi fisici dettati dal calendario fitto. I padroni di casa presumibilmente torneranno al 4-3-3. Il tecnico Giuseppe Laterza dovrebbe schierare i suoi così: Chiorra; De Maria, Benassai, Zullo, Riccardi; Labriola, Di Gennaro, Marsili; Giovinco, Saraniti, Versienti. Gli ospiti invece andranno avanti col consueto 3-5-2. Queste le possibili scelte del tecnico Alberto Colombo: Loria; Arena, Bizzotto, Pambianchi; Mercadante, Bussaglia, Hamlili, Vassallo, Viteritti; Starita, Borrelli.

QUOTE TARANTO MONOPOLI

Le quote della diretta Taranto Monopoli, offerte dall’agenzia PlanetWin, danno per favoriti gli ospiti. La vittoria dei rossoblù, con il segno 1, si trova infatti a 2,92. Il successo dei biancoverdi, con il segno 2, è invece a 2,40. Il pareggio, con il segno X, è infine a 3,10.











