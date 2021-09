Diretta/ Taranto Palermo streaming video tv: voglia di sognare (Serie C)

DIRETTA TARANTO PALERMO: GRANDE SFIDA!

Taranto Palermo, in diretta sabato 11 settembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Erasmo Jacovone di Taranto, sarà una sfida valevole per la terza giornata d’andata del campionato di Serie C. Voglia di sognare per due grandi piazze: Taranto ha appena ritrovato il professionismo, ma la vittoria in trasferta a Campobasso dello scorso weekend ha regalato grande entusiasmo all’ambiente, con la formazione pugliese che nelle prime due partite di campionato è stata inoltre in grado di mantenere la propria porta inviolata.

Dall’altra parte il Palermo dopo una stagione di assestamento seguita alla risalita dalla Serie D sta provano a dimostrare di poter puntare al vertice e al ritorno in Serie B. Dopo l’ottimo esordio casalingo con il 2-0 inflitto al Latina i rosanero hanno pareggiato sul neutro di Vibo Valentia sul difficile campo dell’Acr Messina. Le due squadre si ritrovano in una partita ufficiale dopo quasi vent’anni, ultimo precedente in assoluto il match di Coppa Italia del 25 agosto 2002, si giocò al “Barbera” e il Palermo vinse con un netto 4-0.

DIRETTA TARANTO PALERMO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Taranto Palermo non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI TARANTO PALERMO

Le probabili formazioni di Taranto Palermo, match che andrà in scena allo stadio Erasmo Jacovone di Taranto. Per il Taranto, Giuseppe Laterza schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Chiorra, Tomassini, Zullo, Benassai, Ferrara, Civilleri, Marsili, Diaby, Versienti, Saraniti, Giovinco. Risponderà il Palermo allenato da Giacomo Filippi con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Pelagotti; Peretti, Lancini, Marconi; Almici, De Rose, Luperini, Giron; Floriano, Dall’Oglio; Brunori.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Erasmo Jacovone di Taranto, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Taranto con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del Palermo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.25.

