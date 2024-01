DIRETTA/ Taranto Picerno (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (Serie C, 12 gennaio)

DIRETTA TARANTO PICERNO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta di Taranto Picerno presenta una serie di interessanti dati statistici che possono contribuire a delineare un quadro delle dinamiche della partita. Il Taranto, giocando in casa, mostra una percentuale di vittorie del 26%, indicando una certa sfida nel gestire gli incontri nel proprio stadio. La probabilità di segnare è del 27%, suggerendo una leggera difficoltà nella fase realizzativa. Tuttavia, con una media di 1,2 cartellini gialli a partita, la squadra sembra mantenere una buona disciplina sul campo, cercando di evitare situazioni di gioco più tese.

Da parte del Picerno, il rendimento fuori casa sembra più solido. Con una media di 1,2 gol segnati in trasferta, la squadra dimostra una buona capacità realizzativa quando gioca lontano dal proprio terreno. La percentuale di vittorie del 42% in trasferta suggerisce che il Picerno è abile nel gestire le partite lontano dal proprio stadio. La media di 6,7 calci d’angolo per partita potrebbe indicare una certa pericolosità nei momenti di palla inattiva, elemento da tenere in considerazione per la difesa del Taranto. (agg. Gianmarco Mannara)

TARANTO PICERNO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Taranto Picerno sarà disponibile come tutta la Serie C sui canali sportivi di Sky, ossia dal 201 in poi. Per vedere la gara e tutto il campionato però, sarà obbligatorio possedere un pacchetto calcio. Stesso discorso del pacchetto da fare anche per NowTv, la piattaforma di streaming online sempre della televisione satellitare.

PADRONI DI CASA FAVORITI!

La diretta di Taranto Picerno si prospetta come un incontro decisivo per entrambe le squadre, tutte e due in cerca di punti preziosi per consolidare le rispettive posizioni di classifica. La gara, che avrà inizio alle 20:45 di oggi 12 gennaio, presenta uno scontro tra due squadre in buona forma, determinate a continuare la loro striscia positiva. Il Taranto arriva alla partita con grande fiducia, avendo conquistato due vittorie consecutive nelle ultime giornate. Questo momento positivo ha portato la squadra in una posizione di rilievo, in zona playoffs, un obiettivo importante per chi punta alla promozione. La squadra cercherà di capitalizzare sulla forma attuale e ottenere un risultato positivo che rafforzi la sua posizione in classifica.

Dall’altra parte, il Picerno occupa attualmente la terza posizione, dimostrando di essere una delle squadre più competitive del torneo. La vittoria nell’ultima partita ha confermato il buon momento del Picerno, e la squadra si presenta alla sfida con l’obiettivo di continuare a collezionare punti per rimanere ai vertici della classifica. Il terzo posto offre una buona opportunità di successo nei playoffs, e il Picerno cercherà di sfruttare al massimo ogni opportunità. Entrambe le squadre dovranno affrontare la partita con determinazione e concentrazione, consapevoli dell’importanza dei tre punti in palio. I tifosi possono aspettarsi una partita combattuta e avvincente, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo per raggiungere i propri obiettivi stagionali.

TARANTO PICERNO: PROBABILI FORMAZIONI

La diretta di Taranto Picerno si preannuncia come uno scontro avvincente e cruciali per le aspirazioni delle due squadre. Entrambe le formazioni adotteranno strategie tattiche interessanti per cercare di ottenere il massimo dalla partita. Il Taranto scenderà in campo con il modulo 3-4-3, puntando sull’ala destra Kounate, protagonista dell’ultima partita con una doppietta. Il Boa d’attacco sarà guidato da Fabbro, mentre Calvano, a centrocampo, fornirà le necessarie geometrie per impostare l’azione offensiva. La scelta di un modulo a tre difensori potrebbe dare maggiore solidità dietro e allo stesso tempo consentire una maggiore presenza in fase offensiva.

Il Picerno, dall’altra parte, opterà per un 4-2-3-1, con Maiorino nel ruolo di trequartista. Maiorino è una delle pedine chiave nell’organizzazione offensiva, capace di influire positivamente con il suo talento e la sua visione di gioco. Il terzino sinistro Pagliai sarà chiamato a fornire supporto sia in fase difensiva che nell’apporto offensivo con i suoi lanci. Entrambe le squadre cercheranno di sfruttare al massimo le loro armi migliori per conquistare i tre punti. Il Taranto punterà sull’efficacia offensiva di Kounate e Fabbro, mentre il Picerno cercherà di capitalizzare sulle giocate di Maiorino e sull’apporto di Pagliai dalla fascia sinistra. La partita si preannuncia quindi come un confronto equilibrato, con entrambe le squadre decise a lottare per ottenere il risultato desiderato.

TARANTO PICERNO, LE QUOTE

La diretta di Taranto Picerno nasconde qualche quota interessante, ad esempio il segno 1 viene quotato a 1,8 da Sisal, mentre il pareggio viene dato a 2,4 su Better, mentre il segno due più remunerativo lo offre Eurobet quotando la vittoria del Picerno a 1,9.











