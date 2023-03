DIRETTA/ Taranto Picerno video streaming tv: i pugliesi vedono la salvezza (Serie C)

DIRETTA TARANTO PICERNO: LONGO CERCA PUNTI PLAY-OFF

Taranto Picerno, in diretta alle ore 17.30 di domenica 12 marzo 2023 allo stadio “Iacovone” di Taranto, è una gara valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie C, girone C. Il match vale moltissimo per i pugliesi padroni di casa che, dopo il pareggio a reti bianche maturato in casa del Giugliano, vedono la salvezza più vicina.

L’undici di Capuano vanta cinque lunghezze di vantaggio sulla zona play-out e un ritardo di un punto dai play-off. Il Picerno, invece, è senza dubbio una delle sorprese di questa stagione visti i 44 punti messi insieme finora. I rossoblù allenati da Longo si presentano alla sfida odierna dopo il bel pareggio ottenuto contro il più blasonato Crotone.

TARANTO PICERNO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Taranto Picerno non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Taranto Picerno sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

TARANTO PICERNO: PROBABILI FORMAZIONI

A pochi minuti dal fischio d’inizio del match è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Taranto Picerno. Partiamo dai padroni di casa: mister Capuano dovrebbe contare un solo indisponibile, ovvero Luca Crecco.

Visto l’imminente turno infrasettimanale lecito aspettarsi qualche cambio nell’undici di partenza dove potrebbe trovare spazio Nocciolini al posto di Semprini. Anche Citarella si candida per una maglia dal primo minuto. Per il Picerno, invece, uno squalificato, ovvero Pagliai che dovrebbe essere rimpiazzato da Novella. Mister Longo potrebbe puntare su Albadoro in luogo di Santarcangelo mentre Kouda potrebbe far rifiatare De Cristofaro.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse della diretta Taranto Picerno. Prendiamo come riferimento i numeri proposti da Snai: la vittoria della formazione di casa è quotata 2.60, il pareggio è dato a 2.95 mentre la vittoria ospite paga 2.70 volte la posta. Ci si aspettano poche reti allo “Iacovone” visto che l’Under 2.5 vale solo 1.40, al contrario dell’Over 2.5 che paga 2.70 volte la posta.











