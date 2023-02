Diretta Taranto Siena/ Streaming video Rai, è sfida salvezza! (volley)

Taranto Siena, diretta dagli arbitri Marco Zavater e Armando Simbari naturalmente dal PalaMazzola della città pugliese, si gioca alle ore 18.00 di questo pomeriggio, sabato 18 febbraio 2023, come anticipo televisivo nel programma della ventesima giornata della Superlega di volley maschile, che è già il nono turno del girone di ritorno di un campionato che dunque sta arrivando al momento dei verdetti. Basta un rapido sguardo alla classifica per capire che l’incontro fra Gioiella Prisma Taranto e Emma Villas Aubay Siena sarà una delicatissima sfida salvezza, come d’altronde è normale che sia quando si affrontano le ultime due formazioni in classifica.

La diretta di Taranto Siena ci offrirà infatti una partita delicatissima, tra le due società che condividono tristemente l’ultimo posto con soli 14 punti in classifica ottenuti nelle precedenti diciannove giornate della Superlega. Vero che ci sarà una sola retrocessione, quindi le speranze sono intatte per entrambe, ma è facile capire che il verdetto della partita odierna potrebbe essere determinante per l’intera stagione. La posta in palio è di conseguenza davvero appetitosa, siamo allora davvero curiosi di scoprire che cosa potrà succedere nella diretta di Taranto Siena…

TARANTO SIENA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Taranto Siena sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), perché questa è una delle due partite di questa giornata di Superlega selezionata per la trasmissione sulla Rai. Di conseguenza, la diretta streaming video di Taranto Siena sarà garantita per tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

DIRETTA TARANTO SIENA: RISULTATI E CONTESTO

In base a quanto abbiamo già detto, ecco che la diretta di Taranto Siena avrà logicamente un valore immenso per entrambe le formazioni, perché una vittoria potrebbe scavare la differenza che potrebbe anche essere decisiva, soprattutto se la compagine vincitrice riuscisse ad ottenere un successo da tre punti. Possiamo allora annotare che la Emma Villas Aubay Siena è tecnicamente penultima perché i toscani hanno ottenuto una vittoria in più, cinque contro le quattro dei pugliesi: anche questo dettaglio a fine campionato potrebbe fare la differenza tra salvarsi e retrocedere.

La diretta di Taranto Siena naturalmente potrebbe valere la svolta, i numeri alla vigilia ci parlano di 4-15 per Taranto, tra cui una vittoria ma anche tre sconfitte al tie-break, che almeno hanno portato qualche punto ai pugliesi, mentre Siena è 5-13, ma con una sola vittoria e soprattutto zero sconfitte al tie-break, per cui quando i toscani hanno perso non hanno mai raccolto punti. L’aspetto mentale potrebbe essere determinante, perché la pressione sarà altissima: chi avrà la meglio?











