DIRETTA/ Taranto Virtus Francavilla video streaming tv: precedenti a senso unico

DIRETTA TARANTO VIRTUS FRANCAVILLA: TESTA A TESTA

La storia di Taranto Virtus Francavilla ci parla di appena 6 precedenti, nessuno dei quali è stato vinto dalla squadra rossoblu: bilancio dunque totalmente a favore di una Virtus Francavilla che entra nel derby dello Iacovone con il secondo posto in classifica e tre vittorie in sei sfide dirette. Nelle ultime due gare peraltro il Taranto non ha mai segnato, pareggiando senza reti il match dello scorso ottobre e perdendo 2-0 al Giovanni Paolo II in agosto, nel primo turno di Coppa Italia Serie C; per trovare altri precedenti dobbiamo invece tornare al biennio 2015-2017, con le prime due sfide che si erano giocate in Serie D.

Diretta/ Monterosi Taranto (risultato 2-1) streaming video tv: vittoria laziale!

Qui abbiamo anche l’unica volta in cui la Virtus Francavilla ha espugnato l’Erasmo Iacovone, nel novembre 2016: la partita era stata molto bella e terminata 3-2. Al vantaggio esterno di M’Bala Nzola aveva risposto Riccardo Idda, con un autogol; all’inizio del secondo tempo biancazzurri di nuovo avanti con Mario Francesco Prezioso, poi Idda si era riscattato trovando questa volta la rete giusta, per l’allungo di una Virtus Francavilla che aveva resistito al ritorno del Taranto, a segno con Mauro Bollino su calcio di rigore. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Taranto Campobasso (risultato finale 1-1): Emmausso risponde a Giovinco!

TARANTO VIRTUS FRANCAVILLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Taranto Virtus Francavilla di Serie C sarà disponibile su Eleven Sport. Come di consueto, la piattaforma offre la trasmissione di tutte le gare della terza serie italiana in diretta streaming video. Per accedere ai contenuti offerti, è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre, bisogna disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa, è possibile seguire la gara su Smart Tv abilitate.

PARTITA IN EQUILIBRIO!

Taranto Virtus Francavilla sarà diretta dall’arbitro Paride Tremolada. La gara in programma sabato 12 febbraio alle ore 21:00 presso lo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, è valida per la ventiseiesima giornata del girone C di Serie C. Gli ionici arrivano al derby pugliese, dopo la sconfitta subita in casa del Monterosi, gara terminata con il punteggio di 2-1. La squadra allenata da Giuseppe Laterza, ha perso l’imbattibilità che durava da cinque partite. Il Taranto è in nona posizione con 33 punti, in zona playoff.

DIRETTA/ Vibonese Virtus Francavilla (risultato finale 1-2): show nel recupero!

La Virtus Francavilla è reduce dalla brillante vittoria casalinga conseguita contro il Potenza, nella quale si è imposta con un netto 4-1. La squadra allenata da Roberto Taurino sta vivendo un ottimo periodo di forma, con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite giocate. Grazie a questi risultati, i biancazzurri si sono portati in seconda posizione in classifica con 43 punti. Il derby di andata, disputato lo scorso ottobre, è terminato in parità. Il risultato finale è stato di 0-0.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI TARANTO VIRTUS FRANCAVILLA

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Taranto Virtus Francavilla, le quali si affronteranno nel derby pugliese della ventiseiesima giornata del girone C di Serie C. Il tecnico ionico, Giuseppe Laterza, dovrebbe schierare i suoi uomini con il modulo 4-2-3-1. Questa la probabile formazione titolare del Taranto: Chiorra; Marsili, Riccardi, Saraniti, Falcone, Benassai, Versienti, Giovinco, Manneh, Cannavaro, De Maria.

L’allenatore della Virtus Francavilla Roberto Taurino, dovrebbe rispondere disponendo la sua squadra con il modulo 3-4-1-2. A guidare l’attacco biancazzurro, la coppia che dovrebbe essere formata da Patierno e Perez. Questa la probabile formazione titolare della Virtus Francavilla, in vista del derby contro il Taranto: Nobile; Idda, Miceli, Caporale; Carella, Tchetchoua, Franco, Ingrosso; Maiorino; Patierno, Perez.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Taranto Virtus Francavilla di Serie C, proposte dall’agenzia Snai. Favoriti i padroni di casa, la vittoria del Taranto, abbinata al segno 1 è quotata 2.35. L’eventuale pareggio tra le due squadre, con segno X, è proposto a 3.10. Il successo esterno della Virtus Francavilla, con il segno 2, viene presentato con una quota di 3.00.

© RIPRODUZIONE RISERVATA