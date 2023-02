Diretta team event Mondiali sci 2023/ Streaming video Rai: parallelo a squadre

DIRETTA TEAM EVENT MONDIALI SCI 2023: PARALLELO A SQUADRE MISTE

La diretta del team event farà ricominciare oggi, martedì 14 febbraio, il programma dei Mondiali di sci alpino 2023 in Francia, per la precisione sulle nevi di Meribel, che in queste due settimane sta ospitando le gare femminili e oggi sarà la sede anche dell’unica competizione mista dello sci alpino. Per chi non segue abitualmente, dobbiamo allora ricordare innanzitutto che si tratta di un parallelo a squadre miste nel quale ogni Nazionale schiera quattro sciatori, due uomini e altrettante donne, più due riserve (naturalmente anche loro un uomo e una donna). Dopo le grandi emozioni della velocità e tante gioie per l’Italia nella prima settimana, il cambio di scenario è netto e con il team event si apre la settimana dedicata alle discipline tecniche.

DIRETTA/ Discesa Mondiali sci 2023: Marco Odermatt campione, Schieder vicino al podio

Competizione logicamente molto particolare e che – diciamolo apertamente – non fotografa davvero la forza di una Nazionale, ma che ai Mondiali e anche alle Olimpiadi ha comunque il suo fascino, come sempre quando ci siano medaglie “pesanti” in palio. Possiamo allora ricordare che l’anno scorso ai Giochi fu l’Austria a vincere, mentre per l’Italia il ricordo più bello è la medaglia di bronzo ai Mondiali di Are nel 2019. I campioni in carica a livello iridato sono invece i norvegesi, che si imposero due anni fa a Cortina: tutto questo considerato, andiamo adesso a presentare subito tutte le informazioni utili per seguire la diretta del team event ai Mondiali di sci 2023.

DIRETTA/ Discesa: Jasmine Flury ha vinto a sorpresa, Sofia Goggia fuori! Mondiali sci

DIRETTA TEAM EVENT MONDIALI SCI 2023 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del team event dei Mondiali di sci 2023 vedrà il via alle ore 12.15. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando) in chiaro per tutti e il canale tematico Eurosport.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video del team event, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Meribel (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale.

DIRETTA/ Super-G maschile: James Crawford è oro, Kilde e Pinturault sul podio!

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY DEL TEAM EVENT AI MONDIALI SCI 2023

DIRETTA TEAM EVENT MONDIALI SCI 2023: IL CONTESTO

Per presentare la diretta del team event dei Mondiali di sci 2023, diciamo ancora qualcosa sulla formula di questo parallelo a squadre miste, che viene disputato a Mondiali, Olimpiadi e durante la stagione di Coppa del Mondo solamente alle Finali: essendo una gara quattro contro quattro, può naturalmente capitare che la sfida finisca 2-2 e in quel caso si sommano il miglior tempo maschile e il migliore femminile di ciascuna Nazionale, con vittoria assegnata naturalmente a chi avrà il tempo complessivo più basso.

Sbilanciarsi in pronostici è molto pericoloso, perché in questa stagione non c’è ancora stato alcun parallelo, pure a livello individuale, perché quello in programma a novembre in Austria per la Coppa del Mondo fu cancellato per assenza di neve a Lech (e comunque parliamo di ben tre mesi fa). Quindi tra oggi e domani, quando avremo i due paralleli individuali, saranno in palio ben tre titoli per i quali non ci sono riferimenti stagionali. I calcoli vanno fatti con attenzione, perché da oggi in poi il calendario sarà fittissimo per chi compete nelle gare tecniche: ci sarà ancora gloria pure per l’Italia?

© RIPRODUZIONE RISERVATA