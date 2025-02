DIRETTA TEAM EVENT MONDIALI SCI 2025: SI COMINCIA

Eccoci a pochi minuti dal via della diretta team event, cioè dall’apertura dei Mondiali di sci 2025 e anche al ritorno di una gara la cui ultima apparizione era stata il 17 marzo 2023 a Soldeu (Andorra), in occasione delle Finali di Coppa del Mondo di due anni fa, dal momento che dall’anno scorso si è invece deciso di non disputare più il parallelo a squadre miste nel contesto delle Finali. La Norvegia, che un mese prima era stata d’argento ai Mondiali, si prese la vittoria battendo la Svizzera in finale, mentre l’Austria si aggiudicò il terzo gradino del podio.

In linea di massima in genere i big disertano questa gara, potenzialmente anche rischiosa, dando quindi spazio a qualche seconda linea, che magari ha un buon talento per il parallelo: le sorprese sono sempre dietro l’angolo, staremo a vedere se la diretta team event riuscirà a divertirci oggi, e se magari potrà esserci gloria anche per l’Italia per iniziare al meglio questi Mondiali! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TEAM EVENT IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE AI MONDIALI SCI 2025

La diretta team event in tv sarà garantita su Rai Sport (canale 58) ed Eurosport, per cui saranno naturalmente Rai Sport oppure Discovery + i principali punti di riferimento per la diretta streaming video.

TEAM EVENT MONDIALI SCI 2025: VIA CON IL PARALLELO A SQUADRE

La diretta team event aprirà oggi, martedì 4 febbraio, i Mondiali di sci 2025 che ci terranno compagnia fino al 16 a Saalbach, in Austria. C’è grandissima attesa per la rassegna iridata, anche se la partenza sarà con una gara molto particolare, il parallelo a squadre miste che non si disputa mai durante la stagione di Coppa del Mondo – fino a due stagioni fa se ne disputava almeno uno durante le Finali, adesso nemmeno più quello. Ecco allora che il valore tecnico potrebbe essere molto relativo, considerando inoltre che pure a livello individuale è da qualche anno che la Coppa del Mondo non comprende più gare di parallelo.

Insomma, si tratta di un esercizio al quale gli sciatori sono ormai davvero poco abituati, ma che con la diretta team event assegnerà le prime medaglie in palio ai Mondiali di sci alpino 2025 di Saalbach-Hinterglemm, ospitati dall’Austria che naturalmente ha immensa passione e tradizione. Lo scenario sarà quindi eccellente, lo spettacolo sarà assicurato anche se per la gara d’apertura ci risulta molto difficile sbilanciarci in pronostici: staremo a vedere cosa accadrà quindi oggi pomeriggio dalle ore 15.15, quando prenderà il via la diretta team event e con essa i Mondiali di sci 2025.

DIRETTA TEAM EVENT MONDIALI SCI 2025: UNA GARA MOLTO PARTICOLARE

Di fatto dunque è da un paio d’anni che non abbiamo riferimenti per la diretta team event dei Mondiali di sci 2025. Possiamo ricordare che nel 2023 a Meribel furono gli Stati Uniti a conquistare la medaglia d’oro, con la Norvegia seconda e il Canada sul terzo gradino del podio. Ricordiamo anche in sintesi il regolamento: ogni Nazionale schiera quattro sciatori, due uomini e altrettante donne, in un tabellone tennistico che ci porterà sino alla finale per decretare i nuovi campioni del Mondo.

Sia chiaro: pur essendo una gara a squadre, non è di certo il team event a poter indicare la forza di un movimento – al massimo, ci dice chi ha un buon numero di atleti che vanno forte in parallelo. Ma è comunque un titolo in palio per aprire con il sorriso i Mondiali: l’Italia non ha grande tradizione, ricordiamo giusto un bronzo ad Are 2019, chissà se sarà la volta buona per dei sorrisi azzurri con questo parallelo a squadre miste.