Diretta team event Olimpiadi 2022/ Streaming video Rai: Italia ambiziosa

DIRETTA TEAM EVENT OLIMPIADI PECHINO 2022: QUINTETTO DELL’ITALIA DI ALTISSIMO LIVELLO

La diretta del team event farà calare il sipario sul programma dello sci alpino alle Olimpiadi Pechino 2022 con la gara più “nuova”: si tratta di un parallelo a squadre miste nel quale ogni Nazionale schiera quattro sciatori, due uomini e altrettante donne, più due riserve (naturalmente anche loro un uomo e una donna). Il debutto fu alle Olimpiadi 2018, quando vinse la Svizzera che cercherà il bis per coronare questi Giochi trionfali nello sci alpino per gli elvetici, per l’Italia invece il ricordo più bello è la medaglia di bronzo ai Mondiali di Are nel 2019.

L’Italia schiera nel team event un quartetto sulla carta di altissimo livello: Federica Brignone che a queste Olimpiadi ha già vinto un argento in gigante e un bronzo in combinata; Marta Bassino che è la campionessa del Mondo del parallelo a livello individuale (gara che alle Olimpiadi è assente); Luca De Aliprandini che è il nostro migliore gigantista; Alex Vinatzer che in slalom è potenzialmente fra i più forti del mondo e già fece parte del quartetto di bronzo nel team event iridato di tre anni fa. Allora mettiamoci comodi e scopriamo tutte le informazioni per seguire al meglio la diretta del team event delle Olimpiadi Pechino 2022.

DIRETTA TEAM EVENT OLIMPIADI PECHINO 2022 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del team event delle Olimpiadi Pechino 2022 avrà inizio alle ore 3.30 della notte italiana con gli ottavi di finale, che saranno seguiti in rapida successione da quarti, semifinale e finale (alle ore 4.37). L’appuntamento sarà in diretta tv sulle reti olimpiche, dunque su Rai Due in chiaro per tutti e sul canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. La diretta streaming video sarà di conseguenza garantita sia da Rai Play sia da Discovery +. Ricordiamo infine la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Cina (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SU RAI PLAY

DIRETTA TEAM EVENT OLIMPIADI PECHINO 2022: FAVORITI E AZZURRI

Per presentare la diretta del team event delle Olimpiadi Pechino 2022, diciamo ancora qualcosa sulla formula di questo parallelo a squadre miste: essendo una gara quattro contro quattro, può naturalmente capitare che la sfida finisca 2-2 e in quel caso si sommano il miglior tempo maschile e il migliore femminile di ciascuna Nazionale, con vittoria assegnata naturalmente a chi avrà il tempo complessivo più basso. L’Italia è la testa di serie numero 3 in virtù del terzo posto nella classifica per nazioni della Coppa del Mondo, negli ottavi di finale affronteremo la Russia che sulla carta non dovrebbe costituire un problema.

Incrociando le dita, nei quarti di finale Brignone, Bassino, De Aliprandini e Vinatzer potrebbero affrontare la vincente di Stati Uniti-Slovacchia, che in assenza di Petra Vlhova vede favoriti gli americani. Ai quarti di finale dunque possibile sfida con Mikaela Shiffrin, poi la vincente incrocerà in semifinale chi avrà la meglio nella parte del tabellone che comprende Svizzera, Germania, Svezia e Cina. Infine, ci saranno le due finali per il terzo e per il primo posto: l’altra metà del tabellone comprende Slovenia, Canada, Francia, Repubblica Ceca, Norvegia, Polonia e Austria, che essendo la testa di serie numero 1 è già ai quarti perché – a causa del ritiro della Croazia – partecipano 15 Nazionali al team event.



