DIRETTA TENERIFE TORTONA (RISULTATO 23-10): BERTRAM SUBITO IN DIFFICOLTÀ

Tenerife parte fortissimo con un parziale iniziale di 9-0, grazie a un’ottima performance di Huertas e una tripla di Doornekamp. Tortona fatica a entrare in partita, con i primi punti arrivati solo a 5:17 dal via, grazie a due liberi di Weems. Nonostante la difficoltà iniziale, la squadra di De Raffaele inizia a segnare con più regolarità, e trova il primo canestro dal campo con Vital al 6’. Shermadini è dominante sotto canestro, ma Tortona riesce a rispondere con Weems e Biligha. A fine quarto, Tenerife è ancora in vantaggio 23-10, nonostante i tentativi di recupero degli ospiti. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA/ Tortona Trapani (risultato finale 91-101): Notae 20 punti (basket A1, 5 aprile 2025)

TENERIFE TORTONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Tenerife Tortona non è disponibile, la partita di Champions League sarà fruibile solo sulla piattaforma DAZN, in diretta streaming video per tutti gli abbonati.

DIRETTA TENERIFE TORTONA: BERTRAM PER IL SOGNO!

La diretta Tenerife Tortona va in scena alle ore 21:45 di mercoledì 9 aprile, presso la Santiago Martin Arena di La Laguna: si gioca gara-1 dei quarti di finale di basket Champions League 2024-2025. È la prima di sempre per la Bertram: l’anno scorso l’esordio europeo aveva coinciso con un bel percorso che però si era esaurito anzitempo, nel playoff contro il Galatasaray in maniera anche beffarda. Stavolta, con una stagione di esperienza in più, Tortona ha saputo qualificarsi per la Top 16 e qui ottenere un ottimo secondo posto nel girone alle spalle dell’Aek Atene, così da accedere ai quarti e continuare a sognare il titolo continentale.

Diretta/ Venezia Tortona (risultato finale 94-82): la spunta i padroni di casa (30 marzo 2025)

Certo non sarà facile: il Tenerife, già avversario di Reggio Emilia in Top 16, è forse il principale candidato alla vittoria della Champions League di cui ha giocato la finale nell’ultima edizione, è una squadra piena di talento ed esperienza (vi giocano ad esempio Marcelinho Huertas, Giorgi Shermadini e Aaron Doornekamp) e ha certamente qualcosa in più rispetto a Derthona Basket, a cominciare dal fattore campo che gli permetterebbe di disputare in casa un’eventuale gara-3. Tuttavia si parte sempre da 0-0 e allora accomodiamoci, la diretta Tenerife Tortona potrebbe davvero raccontarci qualcosa di molto interessante e positivo per la Bertram.

Diretta/ Tortona Wurzburg (risultato finale 80-74) video streaming tv: Jackson 31 punti (26 marzo 2025)

DIRETTA TENERIFE TORTONA: MISSIONE QUASI IMPOSSIBILE

Si avvicina il momento della diretta Tenerife Tortona: oggi conosciuto come La Laguna, in epoca recente anche come Iberostar, il club delle Isole Canarie è una corazzata che ha vinto la Champions League una prima volta nel 2017 e poi ancora tre anni fa – poi ha sempre ottenuto anche la Coppa Intercontinentale – e per altre due volte è stata in finale, insomma stiamo parlando di una squadra abituata ad arrivare in fondo e che in questa stagione, se possibile, ha aggiunto ancora più qualità al suo già ottimo roster, che ha saputo “fidelizzare” nelle ultime annate con effetti ottimi.

Basti pensare che Tenerife è arrivato ai quarti di Champions League avendo sempre vinto: dodici partite e altrettante affermazioni, ma va anche citato il secondo posto nell’attuale campionato a una sola partita dal Real Madrid. È uno scenario complicatissimo per Tortona, che come abbiamo detto è solo alla sua seconda stagione in Europa: la Bertram in campionato sta faticando a confermare la sua partecipazione ai playoff, ha fatto grandi passi da quando è arrivata in Serie A1 e lo ha dimostrato anno dopo anno, tuttavia questo quarto di finale di Champions League non la vede partire favorita e servirà dare oltre il 100% per pensare di avere la grande occasione di andare alla Final Four del torneo.