Diretta Tenerife Trapani streaming video tv: orario e risultato live della partita per la Champions League di basket, oggi mercoledì 10 dicembre 2025

DIRETTA TENERIFE TRAPANI (RISULTATO FINALE 80-83): AGLI SPAGNOLI NON RIESCE LA RIMONTA

Tenerife parte forte nel quarto periodo con un parziale di 4-0, riportandosi vicino a Trapani. La partita resta punto a punto con protagonisti come Fernandez, Abromaitis, Hurt e Notae che tengono alta l’intensità offensiva. Nonostante i tentativi di Tenerife di avvicinarsi nel punteggio, Trapani controlla negli ultimi minuti grazie a canestri importanti di Shermadini e Notae, chiudendo con il 83-80 e conquistando una vittoria preziosa sul campo avversario. (agg. di Fabio Belli)

Diretta/ Galatasaray Trieste (risultato finale 79-80): Sissoko 21 punti (18 novembre 2025)

TENERIFE TRAPANI IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Tenerife Trapani in tv serve l’abbonamento a Dazn, che trasmette sulla propria piattaforma in diretta streaming video la partita della Champions League di basket.

SHARK A +11!

Nel terzo quarto Tenerife prova a rientrare: dopo un buon avvio di Ford, che firma subito quattro punti, gli spagnoli si affidano ai canestri dalla distanza di Doornekamp e a un libero di Giedraitis per riportarsi fino al -2. Trapani però reagisce con decisione: la tripla di Eboua e l’energia di Rossato e Hurt ristabiliscono un margine stabile, mentre Sanogo contribuisce con punti importanti nel pitturato. Notae alterna un errore da tre a una conclusione vincente, ma Guerra replica dall’altra parte. Nel finale la Shark torna a colpire con un’altra fiammata di Sanogo che firma quattro punti consecutivi e costringe Vidorreta al timeout. L’allenatore di Tenerife protesta fino all’espulsione, mentre i liberi successivi permettono a Trapani di chiudere il periodo avanti 67-56. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA/ Trapani Herzliya (risultato finale 101-88): Allen guida una super rimonta! (oggi 11 novembre 2025)

ALLUNGANO I SICILIANI!

Tenerife apre il periodo con due liberi di Fernandez per il 22-22, ma Trapani risponde con un contropiede chiuso da Sanogo che vale il +4 e costringe Vidorreta al timeout. Gli spagnoli accorciano con Guerra, ma Notae si accende definitivamente: prima guadagna due liberi, poi segna in penetrazione e sale a 14 punti personali, trascinando la Shark sul 24-30. Cappelletti continua il break trovando Hurt in transizione per un gioco da tre punti, poi infila anche una tripla per il +12 (27-39). Tenerife prova a restare in scia con Giedraitis e Shengelia, ma Trapani risponde colpo su colpo grazie a Ford. Il primo tempo si chiude sul 39-46 per la Shark, con Notae protagonista (14 punti), seguito da Ford (8) e Hurt (7). (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA/ Trieste Igokea (risultato finale 115-90): 26 i punti di Ramsey! (4 novembre 2025)

SHARK AVANTI DI MISURA!

Tenerife parte fortissimo con due triple consecutive e vola subito sull’8-0, prima che Ford sblocchi Trapani. La Shark reagisce con decisione: Eboua schiaccia, Hurt segna due liberi e poi ancora Eboua e Hurt firmano un parziale di 10-0 che ribalta tutto sull’8-10. Tenerife interrompe il blackout, ma Trapani continua a giocare con maggiore energia: Cappelletti attacca il ferro e segna il 10-14, anche se fallisce il libero supplementare. La difesa granata però concede qualche varco e Fernandez ne approfitta riportando avanti i padroni di casa, costringendo Latini al timeout sul 16-14. La Shark pareggia, ma Tenerife torna sopra con Abromaitis che fa 2/2 dalla lunetta per il 20-16. Nel finale però si accende Notae: due triple in pochi secondi ribaltano nuovamente il punteggio, e Trapani chiude il primo quarto avanti 20-22 dopo aver sfiorato un altro canestro pesante. (agg. di Fabio Belli)

PALLA A DUE

Verso la diretta Tenerife Trapani, dobbiamo inevitabilmente fare il punto sulla situazione societaria dei siciliani, che purtroppo in questi giorni tiene banco molto più della partita per la Champions League di basket. Attraverso una live sui social dopo la vittoria a Treviso, il patron Valerio Antonini ha annunciato di voler fare un passo indietro e di voler affidare la gestione al Comune di Trapani: “Una squadra abbandonata da tutti, senza mezza squadra, senza l’allenatore. Eccezionale il modo in cui hanno giocato, hanno vinto la partita più difficile da quando sono presidente”, ha esordito facendo i complimenti ai suoi giocatori.

Questo tuttavia resta il “momento più difficile di tutta la mia presidenza a Trapani, perché è evidente che la tifoseria ha abbandonato la mia gestione. Siccome non è bastato portare due squadre fallite, che giocavano in due impianti fatiscenti, dove i piccioni cagavano all’interno del palazzetto, e i sedili dello stadio erano fatti a posta per far rompere i pantaloni”, ha detto Antonini con riferimento anche al calcio. Pertanto “ho deciso di consegnare stasera la gestione delle due società in mano al Sindaco”. Davvero difficile quindi pensare solo alla diretta Tenerife Trapani, però almeno per un paio d’ore pensiamo al basket giocato! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TENERIFE TRAPANI: COMPITO DURO IN SPAGNA

Torna dopo un mese circa di pausa la Champions League di basket, si gioca infatti la diretta Tenerife Trapani per la quinta giornata del girone D, l’appuntamento sarà alle ore 21.00 italiane di questa sera, mercoledì 10 dicembre 2025, naturalmente sull’isola di Tenerife, per la precisione alla Santiago Martin Arena di San Cristobal de La Laguna.

La trasferta sarà davvero molto difficile, perché La Laguna Tenerife è capolista imbattuta di questo girone, con un perfetto ruolino di marcia di quattro vittorie su altrettante partite disputate finora, per cui gli spagnoli puntano a chiudere definitivamente la praticassimo posto già stasera, davanti al pubblico amico.

Compito di conseguenza molto impegnativo per la Trapani Shark, che avevamo lasciato l’11 novembre scorso vittoriosa contro il Bnei Penlink Herzliya, contro cui sono arrivate entrambe le vittorie siciliane fino a questo momento in Champions League. Questo di fatto significa che l’obiettivo minimo è stato raggiunto: l’avventura europea proseguirà per Trapani.

Oggi si potrebbe tenere ancora aperta una speranza di puntare addirittura al primo posto che varrebbe l’esenzione dai play-in e l’accesso immediato agli ottavi, ma per fare ciò è obbligatoria una vittoria nella diretta Tenerife Trapani: l’impresa sarà possibile? La risposta arriverà naturalmente questa sera dalla Spagna…

DIRETTA TENERIFE TRAPANI: MISSIONE POSSIBILE?

Sappiamo bene che a Trapani ci sono stati giorni tormentati di recente, anche se sul campo la squadra continua a fare benissimo, in particolare in campionato. Situazione dunque molto particolare, la diretta Tenerife Trapani offre forse una “distrazione” grazie a una affascinante trasferta per una sfida tutta isolana e senza eccessive pressioni. Una sconfitta sarebbe più che comprensibile e non causerebbe problemi concreti, una vittoria invece potrebbe dischiudere orizzonti imprevedibili in un cammino che era cominciato con due sconfitte.

Trapani all’andata se l’era giocata ma aveva perso 78-84, poi purtroppo era arrivata un’altra sconfitta casalinga contro il Tofas Bursa che aveva messo i siciliani in una situazione complicata, poi però il doppio incrocio con il Bnei Penlink Herzliya ha chiarito indiscutibilmente la superiorità di Trapani almeno sulla quarta squadra del girone di Champions League e quindi stasera si può provare a coltivare un sogno. In fondo, per la Shark non ci sarà nulla da perdere nella diretta Tenerife Trapani…