Diretta/ Teramo Ancona Matelica (risultato finale 0-4): doppietta di Faggioli!

DIRETTA TERAMO ANCONA MATELICA (RISULTATO FINALE 0-4)

Diretta Teramo Ancona Matelica: è triplice fischio finale al Bonolis! Solo pochi istanti fa si è chiusa la sfida per la 18^ giornata di Serie C e dunque è gran trionfo della formazione di Colavitto con il risultato di 4-0. Per gli ospiti dunque una vittoria importante in questo turno del girone B, l’ottava in stagione e la seconda di fila, che pure trasporta i marchigiani fino alla sesta posizione della graduatoria. Nulla da fare questa sera per il Teramo, che scivola fin al bordo con la zona rossa della classifica, con appena 19 punti all’attivo.

Diretta/ Ancona Matelica Siena (risultato finale 3-2): Delcarro completa la rimonta!

Raccontando ora delle emozioni della ripresa, va pure detto che al via sono subito alti ritmi in campo: dopo pochi minuti di gioco infatti gli ospiti prendono in mano le redini del gioco e già al 68’ trovano la via del gol per il 2-0 con Moretti. Pur in ampio vantaggio pure la squadra di Colavitto non pare paga e già al 76’ firma il tris con Faggioli: il Teramo appare dunque in gran difficoltà ma neppure gli innesti dalla panchina aiutano a riscattare la prova della squadra di casa. È poi solo nel recupero che l’Ancona Matelica firma il poker, con il gran gol di Faggioli, in doppietta. È l’ultimo sigillo: al triplice fischio finale l’Ancona Matelica supera il Teramo per 4-0. (agg Michela Colombo)

Diretta/ Pontedera Teramo (risultato finale 0-3): Perrucchini para anche un rigore!

INTERVALLO

Diretta Teramo Ancona Matelica: abbiamo appena udito il duplice fischio dell’arbitro e al termine del primo tempo ecco che spicca l’1-0 in favore degli ospiti sul tabellone del risultato. Raccontando di quanto occorso in campo fin qui, va pure detto che al via al Bonolis non sono grandi scintille: nei primi minuti di gioco il ritmo rimane ben basso e le due squadre non paiono particolarmente aggressive.

Il match appare dunque subito abbastanza piatto: il primo colpo di scena per la 18^ giornata arriva però al 21’ e su intervento della direzione arbitrale. A circa metà due primo tempo è infatti calcio di rigore per gli ospiti per l’intervento falloso di Agostino su Moretti: al dischetto si presenza Rolfini che pure non sbaglia. A seguire pure il riscatto del Teramo non è dei più efficaci: l’Ancona Matelica invece pare accontentarsi di gestire il vantaggio, senza particolari problemi. Si arriva dunque all’intervallo con ben poche scintille: solo al 53’ gli ospiti tentano l’incursione con Delcarro, ma Agostino pure para senza problemi. Vedremo che accader nel secondo tempo. (agg Michela Colombo)

Video/ Gubbio Ancona Matelica (1-1) gol e highlights: termina in parità (Serie C)

DIRETTA TERAMO ANCONA MATELICA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Teramo Ancona Matelica di Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite e del digitale terrestre. Per poter vedere la partita, come di consueto bisognerà affidarsi ad Eleven Sport. La piattaforma digitale, ormai da anni, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite della terza serie italiana. Il portale garantisce la diretta streaming video per gli abbonati al servizio. Bisogna disporre di un dispositivo mobile o di una Smart Tv abilitata.

SI COMINCIA!

Si accende la diretta tra Teramo e Ancona Matelica, attesa sfida per la 18^ giornata della Serie C: pure prima di dare la parola al campo vedemmo che numeri i due club vantano fin qui. Alla vigilia di questo turno per il girone b, il Teramo può sentirsi tranquillo, ma non troppo e affronta questo incontro dopo avere vinto solamente due delle otto partite domestiche, perdendone tre e tre pareggiandole, con un bottino di otto reti e dodici gol subiti in casa.

Gli ospiti dell’Ancona Matelica giungono sul campo abruzzese dopo avere vinto un solo match lontano dalle mura di casa: pure in trasferta la squadra dei dorici ha collezionato 4 pareggi, riuscendo per a perdere tre incontri, con un bottino complessivo di dieci reti segnate e undici subite. Ora tocca dare la parola al campo: la diretta Teramo Ancona Matelica comincia!

LO STORICO

Cosa ci può dire la diretta di Teramo Ancona Matelica dal punto di vista dei precedenti di questa partita di Serie C? Possiamo notare che le ultime dieci partite ufficiali sono state disputate tutte tra il mese di gennaio 2007 e l’aprile 2017, compresa una vittoria dell’Ancona ai calci di rigore nella Coppa Italia di Serie C 2016-2017 che porta a quota tre i successi della formazione marchigiana, che comunque è invitando perché il Teramo invece ha vinto quattro volte e si contano anche tre pareggi (quattro con la partita poi decisa dal dischetto).

Il fattore campo ha notevole incidenza fra Teramo e Ancona, perché tutte le vittorie sono state ottenute dalla squadra di casa, tranne una: il riferimento va proprio all’ultimo incrocio tra abruzzesi e marchigiani, perché mercoledì 5 aprile 2017 il Teramo vinse per 0-1 ad Ancona. Quattro anni e mezzo dopo, che cosa succederà oggi? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ENTRAMBE CERCANO LA CONTINUITÀ

Teramo Ancona Matelica, in diretta domenica 12 dicembre alle ore 17:30, dallo stadio Gaetano Bonolis, sarà valida per la diciottesima giornata del Girone B di Serie C. Il Teramo è reduce dalla brillante vittoria esterna, conseguita in casa del Pontedera, con il risultato di 0-3. Questa vittoria, ha permesso alla squadra allenata da Federico Guidi, di uscire dalla zona calda di classifica. Gli abruzzesi infatti sono fuori dalla zona playout, occupando la quindicesima posizione con 19 punti. Il Teramo sta vivendo comunque un discreto periodo, nelle ultime cinque giornate infatti ha portato a casa due successi e due pareggi, perdendo solo contro la Carrarese.

Nell’ultimo turno, l’Ancona Matelica ha conquistato una clamorosa vittoria contro il Siena, con il risultato di 3-2. I marchigiani erano sotto di due reti, ma con una grande rimonta nel secondo tempo sono riusciti a ribaltare il risultato, con il gol di Delcarro al 95′. La squadra di Gianluca Colavitto è tornata quindi al successo, dopo un’astinenza di sette partite. L’Ancona è in sesta posizione di classifica con 25 punti, in zona playoff. L’ultimo incontro disputato tra le due squadre, risale al 2017, in Serie C. In quell’occasione, il Teramo si impose di misura vincendo 0-1.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI TERAMO ANCONA MATELICA

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni di Teramo Ancona Matelica, le quali si affronteranno nella diciottesima giornata del Girone B di Serie C. Il tecnico dei padroni di casa, Federico Guidi, dovrà rinunciare allo squalificato Hadsziosmanovic. Questa la probabile formazione titolare del Teramo, modulo 4-2-3-1: Perucchini; Bouah, Soprano, Bellucci, Rillo; Arrigoni, Mungo; Malotti, Montaperto, Rosso; Bernardotto.

L’Ancona Matelica dovrebbe rispondere con il modulo 4-3-3. L’allenatore dei marchigiani, Gianluca Colavitto, dovrebbe riproporre gran parte della formazione vincente contro il Siena. Questa la probabile formazione titolare dell’Ancona Matelica: Avella; Noce, Masetti, Iotti, Maurizi; Delcarro, Gasperi, Iannoni; Rolfini, Faggioli, Sereni.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a vedere le quote per le scommesse della partita Teramo Ancona Matelica di Serie C, proposte dall’agenzia Snai. Si prospetta una partita piuttosto equilibrata, con il successo del Teramo, abbinato al segno 1, quotato 2.65. L’eventuale pareggio, con segno X, viene proposto a 3.30. La vittoria esterna dell’Ancona Matelica, con segno 2, ha una quota di 2.50.



© RIPRODUZIONE RISERVATA