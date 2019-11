Diretta Teramo Bisceglie/ Streaming video tv: biancorossi lanciati! (Serie C)

Teramo Bisceglie, diretta dall’arbitro Mattia Caldara, è la partita in programma oggi, domenica 3 novembre 2019, valida per la 13^ giornata del girone C di Serie C: fischio d’inizio fissato per le ore 17.30. Il Teramo dopo un inizio balbettante e dove la panchina di Tedino era diventata parecchio scricchiolante sembra essersi messo alle spalle il momento di crisi. La formazione abruzzese vuole la quarta vittoria di fila che garantirebbe continuità e soprattutto la possibilità di confermarsi in piena zona playoff. Un Teramo che sta ritrovando quegli elementi che a inizio campionato avevano alquanto deluso, in primis Magnaghi e Mungo, i due colpacci estivi. Discorso diverso per il Bisceglie che si trova in piena zona playout. Non vuole retrocedere il sodalizio nerazzurro anche se adesso pende sulla squadra anche la querelle tifosi-società col presidente Canonico che ha parlato di cessione e di non iscrizione nella prossima stagione.

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Teramo Bisceglie: l’appuntamento consueto per seguire questa partita di Serie C è sul portale elevensports.it, aperto a tutti e fornitore delle gare di terza divisione da cinque anni. Ci si può infatti abbonare annualmente oppure di volta in volta acquistare il singolo evento – ad un prezzo fissato – per poi assistervi in diretta streaming video attraverso l’utilizzo di dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

La squadra abruzzese non vuole commettere passi falsi anche perché sa bene quanto una vittoria potrebbe risollevare l’umore e fare in modo che la formazione macini gioco con entusiasmo. Il modulo scelto dall’ex mister del Palermo sarà il 4-3-1-2 che permette di valorizzare le sue stelle. In porta giocherà Tomei mentre in difesa largo a Cancellotti, Cristini, Piacentini e Tantardini. In mezzo al campo abruzzesi che avranno Costa Ferreira, Iotti e Ilari. Mentre il trequartista sarà Mungo con Magnaghi e Bombagi pronti a dare problemi alla difesa pugliese. Mister Pochesci invece vorrà cambiare qualcosa negli uomini per provare a portare via punti dal Bonolis di Teramo. Il suo sarà un Bisceglie che dovrà provarle tutte pur di non uscire a mani vuote dall’Abruzzo. Il modulo sarà il 4-3-3 con Casadei in porta, Turi, Hristov, Piccinni e Mastrippolito a comporre la linea di difesa. In mezzo al campo spazio per Abonckelet, Zibert e Rafetraniania. Attacco che vedrà sugli esterni Montero e Longo con l’esperienza di Ebagua come centravanti puro.

Per le quote invece il Teramo parte favorito con una quota di 1.70. Mentre il pareggio SNAI lo quota a 2.55. Il colpo del Bisceglie è dato a 3.55.



