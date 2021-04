Diretta Teramo Bisceglie/ Streaming video tv: obiettivi del tutto opposti (Serie C)

DIRETTA TERAMO BISCEGLIE: ABRUZZESI PER I PLAYOFF

Teramo Bisceglie sarà diretta dal signor Andrea Calzavara, e si gioca alle ore 17:30 di domenica 18 aprile: le due squadre sono in campo allo stadio Bonolis per la 36^ giornata nel campionato di Serie C 2020-2021. Terzultima giornata nel girone C: gli abruzzesi sono quasi certi di giocare i playoff, ma l’inattesa sconfitta di Cava De’ Tirreni li costringe a un ultimo sforzo per blindare un obiettivo che sarebbe comunque importante per una società che sta ancora provando a rilanciarsi dopo l’illecito sportivo che cancellò la Serie B.

Il Bisceglie arriva dalla vittoria sulla Virtus Francavilla che ha spezzato una lunga serie di sconfitte, e il suo destino non cambia con il successo della Cavese: i nerazzurri giocheranno i playout vada come vada, e dunque affrontano queste ultime gare provando solo a migliorare la loro posizione ma già proiettati allo spareggio per confermare la categoria. Aspettando che la diretta di Teramo Bisceglie si giochi, proviamo a ipotizzare in maniera approfondita le probabili formazioni delle due squadre.

DIRETTA TERAMO BISCEGLIE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Teramo Bisceglie non è una di quelle che saranno trasmesse sui canali della televisione satellitare per questa giornata di campionato; sappiamo però che tutti match di Serie C sono forniti dal portale Eleven Sports, che ormai da qualche anno si occupa del torneo di terza divisione. Per assistere alle immagini dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili quali PC, tablet o smartphone per la diretta streaming video; qualora non siate abbonati al servizio potrete acquistare la singola partita ad un prezzo precedentemente fissato, che potrebbe cambiare in caso di eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI TERAMO BISCEGLIE

In Teramo Bisceglie il 3-5-2 di Massimo Paci potrebbe avere maggiore spinta offensiva: ecco perché Kyerematenjg potrebbe giocare a destra con la conferma di Cappa sull’altro versante, mentre Costa Ferreira potrebbe fare la mezzala in luogo di Santoro. Arrigoni e Mungo confermati in mezzo, così Bombagi e Pinzauti nel reparto offensivo; in difesa Salim Diakité, Piacentini e Trasciani proteggeranno il portiere Michal Lewandowski. Sarà un 4-4-2 per Giovanni Bucaro, che sarà senza Romizi: al suo posto spazio a Zagaria al centro del campo, con Maimone confermato e Sartore (favorito su Vincenzo Vitale) e Mansour che saranno ancora gli esterni di centrocampo. Poi Priola e Giron terzini, Hassan e Vona a protezione del portiere Spurio e una coppoia offensiva che potrebbe essere formata nuovamente da Rocco e Makota, con Cecconi e Antonino Musso che sperano comunque di giocare dall’inizio.



