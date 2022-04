Diretta/ Teramo Carrarese streaming video tv: sfida incerta (Serie C)

DIRETTA TERAMO CARRARESE: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Teramo Carrarese, in diretta domenica 3 aprile 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Gaetano Bonolis di Teramo, sarà una sfida valida per la 35^ giornata del campionato di Serie C. Sfida incerta tra due squadre che inseguono qualcosa di più di una tranquilla salvezza nel girone B. Vale per il Teramo che dopo due pareggi consecutivi resta nel limbo a quota 38 punti, a +4 sulla zona play out da tenere a distanza ma anche ad altrettante lunghezze dai play off.

DIRETTA/ Olbia Teramo (risultato finale 0-0): Pinna stampa il pallone sul palo!

La Carrarese invece all’ottavo posto deve gestire un punto di vantaggio su Vis Pesaro, Pontedera e Lucchese per restare in zona play off. Marmiferi vincenti proprio contro la Vis Pesaro con un poker nell’ultima giornata disputata in campionato, dopo aver raccolto un solo punto nelle precedenti 4 sfide. Nel match d’andata perentorio 4-0 della Carrarese sul Teramo allo stadio Dei Marmi, il 12 marzo 2016 pareggio a reti bianche nell’ultimo precedente tra le due squadre in Abruzzo.

Diretta/ Carrarese Vis Pesaro (risultato finale 4-1): poker dei toscani e sorpasso!

DIRETTA TERAMO CARRARESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Teramo Carrarese non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

DIRETTA/ Teramo Pescara (risultato finale 0-0): derby a reti bianche

PROBABILI FORMAZIONI TERAMO CARRARESE

Le probabili formazioni della diretta Teramo Carrarese, match che andrà in scena allo stadio Gaetano Bonolis di Teramo. Per il Teramo, Federico Guidi schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Perucchini; Iacoponi, Soprano, Codromaz; Lombardo, Arrigoni, Fiorani, Mordini; Malotti, D’Andrea, Rosso. Risponderà la Carrarese allenata da Antonio Di Natale con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Vettorel, Semprini, Marino, Sabotic, Imperiale; Figoli, Berardocco, Battistella; Bramante; Doumbia, D’Auria.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Teramo Carrarese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Teramo con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo della Carrarese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.20.











© RIPRODUZIONE RISERVATA