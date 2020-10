Diretta/ Teramo Casertana (Serie C) streaming video tv: abruzzesi in gran spolvero

DIRETTA TERAMO CASERTANA: PADRONI DI CASA FAVORITI

Teramo Casertana, domenica 18 ottobre 2020 alle ore 17.30 presso lo stadio Bonolis di Teramo, sarà una sfida valevole per la quinta giornata d’andata nel girone C di Serie C. Gli abruzzesi si sono resi protagonisti di un grande avvio di campionato, tre partite disputate, due vittorie e un pareggio. Successi ottenuti contro formazioni di spessore, come il Palermo all’esordio oppure il Monopoli, con i teramani vincenti domenica scorsa allo stadio Veneziani grazie alle reti di Ilari e Ferreira, in meno di 20′ la squadra di Paci ha chiuso una pratica molto complicata e ora andrà a caccia di conferme contro la Casertana. Che di partite di campionato finora ne ha disputate solamente due, ottenendo però due pareggi di peso, prima sul campo del Potenza e poi in casa contro la Ternana. Match molto difficile, con gli umbri che avevano trovato la rete del 2-3 nel finale, ma al 90′ Cuppone ha permesso ai padroni di casa di mantenere l’imbattibilità.

DIRETTA TERAMO CASERTANA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Teramo Casertana, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI TERAMO CASERTANA

Le probabili formazioni di Teramo Casertana, sfida che andrà in scena presso lo stadio Bonolis di Teramo. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Massimo Paci con un 4-2-3-1: Lewandowski; Lasik, Diakite, Ioitti, Tentardini; Arrigoni, Santoro; Ilari, Bombagi, Costa Ferreira; Pinzauti. Gli ospiti guidati in panchina da Guidi schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Dekic; Hadziosmanovic, Konate, Carillo, Setola; Izzillo, Icardi, Santoro; Matarrese, Cuppone, Fedato.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che forniscono il pronostico di Teramo Casertana sono state emesse anche dalla Snai: gli abruzzesi partono favoriti con un valore di 2,15 volte la puntata sul segno 1, che identifica la loro vittoria. Il segno 2 per il successo esterno dei campani vi farebbe guadagnare 3,20 quello che avrete messo sul piatto, mentre con il segno X per il pareggio la vincita ammonterebbe, con questo bookmaker, a 3,20 volte l’importo che avrete investito.



