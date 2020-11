Diretta Teramo Catania/ Streaming video Rai: siciliani in difficoltà (Serie C)

DIRETTA TERAMO CATANIA: ABRUZZESI FAVORITI!

Teramo Catania, in diretta dallo stadio Gaetano Bonolis, si gioca come anticipo televisivo per l’undicesima giornata del girone C della Serie C 2020-2021 alle ore 14.00 di oggi pomeriggio, domenica 15 novembre 2020. Arriviamo alla diretta di Teramo Catania con una situazione di classifica nettamente più favorevole per gli abruzzesi, a quota 17 punti e fino a mercoledì ancora imbattuti, anche se il fresco turno infrasettimanale ha portato al Teramo la prima sconfitta stagionale per 1-0 sul campo del Catanzaro. Uno scivolone che comunque non turba l’ottimo inizio del Teramo, a patto di riprendersi al più presto. Il Catania però non può permettersi passi falsi: la classifica parla di soli 9 punti, a a causa anche del -2 di penalizzazione. Gli etnei non hanno giocato nell’infrasettimanale e di conseguenza l’ultima uscita del Catania è ancora il pareggio per 1-1 contro il Palermo nel derby di Sicilia per eccellenza, ma oggi sarà fondamentale tornare da Teramo con un risultato positivo.

DIRETTA TERAMO CATANIA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Teramo Catania sarà disponibile in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando, di conseguenza raddoppierà anche la diretta streaming video che sarà disponibile anche tramite sito o applicazione di Rai Play oltre che su Eleven Sports, casa della Serie C ormai da diverse stagioni. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO (da raiplay.it)

PROBABILI FORMAZIONI TERAMO CATANIA

Andiamo adesso a scoprire cosa ci potrebbero dire le probabili formazioni di Teramo Catania. Per i padroni di casa disegniamo un modulo 4-2-3-1 con Lewandowski in porta; difesa a quattro formata da Diakite, Piacentini, Iotti e Tantardini; in mediana la coppia composta da Arrigoni e Santoro; infine il reparto offensivo del Teramo potrebbe vedere Ilari, Mungo e Costa Ferreira sulla trequarti, in appoggio alla prima punta, che sarà Pinzauti oppure Bunino. La replica del Catania potrebbe invece prevedere un 3-5-2 con questi possibili interpreti dal primo minuto: Martinez fra i pali; retroguardia a tre con Tonucci, Claiton e Silvestri; nel folto centrocampo a cinque da destra a sinistra Calapai, Rosaia, Maldonado, Dall’Oglio e Pinto; infine il tandem d’attacco formato da Reginaldo e Pecorino.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico di Teramo Catania secondo le quote offerte dall’agenzia Snai indica nettamente favoriti i padroni di casa abruzzesi, perché il segno 1 è quotato a 2,15 mentre con il segno 2 si arriverebbe a quota 3,45. Valore intermedio infine per il pareggio: il segno X infatti varebbe 3,05 volte la giocata da parte degli scommettitori.



