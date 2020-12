Diretta/ Teramo Cavese (Serie C) streaming video tv. diavoli per crescere ancora

DIRETTA TERAMO CAVESE: UNA PASSEGGIATA PER I PADRONI DI CASA?

Teramo Cavese, in diretta dallo stadio Bonolis di Teramo in programma sabato 19 dicembre 2020 alle ore 17.30, sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone C. I Diavoli vogliono crescere ancora e non sono intenzionati a darsi per vinti dopo la flessione che li ha allontanati dalla coppia di testa della classifica. Nelle ultime partite di campionato 3 pareggi consecutivi per la formazione abruzzese, contro Virtus Francavilla, Vibonese e Turris. Risultati che comunque hanno confermato la solidità della squadra di Paci, che è riuscita a non farsi battere anche in situazioni difficili. Servirà una conferma contro la Cavese che è ancora il fanalino di coda della classifica, a sua volta reduce da due pareggi consecutivi contro Catania e Virtus Francavilla. Due formazioni che al momento hanno dunque trovato un equilibrio che non è sufficiente però nella rincorsa dei rispettivi obiettivi. Il Teramo sente il fiato sul collo del Catanzaro, quarto a una sola lunghezza di distanza, i metelliani sono ancora distanti 3 punti da Potenza e Bisceglie al penultimo posto.

DIRETTA TERAMO CAVESE IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Teramo Cavese sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI TERAMO CAVESE

Le probabili formazioni di Teramo Cavese, sfida che andrà in scena presso lo stadio Bonolis di Teramo. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Massimo Paci con un 4-2-3-1: Lewandowski; Trasciani, Soprano, Iotti, Tentardini; Arrigoni, Santoro; Ilari, Bombagi, Ferreira; Bunino. Gli ospiti guidati in panchina da Vincenzo Maiuri schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Russo; Tazza, Matino, De Franco, Semeraro; Matera, Pompetti, Esposito; Senesi, Germinale, Russotto.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie C tra Teramo e Cavese, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 1.75, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.30, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 5.00.



© RIPRODUZIONE RISERVATA