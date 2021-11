DIRETTA TERAMO FERMANA/ Video streaming tv: i precedenti recenti

DIRETTA TERAMO FERMANA: LO STORICO

Stiamo per vivere la diretta di Teramo Fermana, una partita che è abbastanza frequente in epoca recente: dobbiamo tornare al 2018-2019 per trovare gli ultimi incroci (che erano stati tre, tra cui infatti una partita della fase a gironi di Coppa Italia Serie C) ma è anche vero che 10 gare le abbiamo avute a partire dal 2004, dunque nel terzo millennio questa rivalità non è stata infrequente. È curioso andare a leggere il bilancio: infatti nelle ultime 6 partite la Fermana non ha mai perso, vincendo addirittura in 4 occasioni e subendo soltanto 2 gol, peraltro tutti arrivati in un 4-2 interno del febbraio di tre anni fa.

Tuttavia, il Teramo si era imposto nelle tre partite precedenti: tra il gennaio 2005 e il febbraio 2006 gli abruzzesi hanno sempre battuto i marchigiani, l’ultima vittoria qui era stata un bel 3-2. Vale la pena ricordare che nel marzo 2019, ultimo incrocio in assoluto tra queste due squadre, la Fermana aveva espugnato il Bonolis: a decidere era stato il gol messo a segno da Giancarlo Malcore con un colpo di… petto, su assist di Arturo Lupoli. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TERAMO FERMANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Teramo Fermana di Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite e del digitale terrestre. Per poter vedere la partita, come di consueto bisognerà affidarsi ad Eleven Sport. La piattaforma digitale, ormai da anni, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite della terza serie italiana. Il portale garantisce la diretta streaming video per gli abbonati al servizio. Bisogna disporre di un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC, oppure di una Smart Tv abilitata.

I TRE PUNTI POTREBBERO VALERE LA SALVEZZA

Teramo Fermana, in diretta domenica 7 novembre alle ore 14:30 dallo stadio Gaetano Bonolis. La gara sarà valevole per la 13^ giornata di andata del girone B di Serie C 2021-2022. Il Teramo non sta vivendo un periodo facile, infatti la squadra allenata da Federico Guidi è reduce da due sconfitte di fila, l’ultima subita contro il Montevarchi, con il risultato finale di 3-1. Per i padroni di casa, i tre punti mancano ormai da quattro giornate e si ritrovano in diciassettesima posizione con 11 punti, in piena zona play-out.

Discorso inverso per la Fermana. La formazione di Giancarlo Riolfo ha messo in fila tre risultati utili consecutivi, ultimo il successo in casa per 1-0 sul Pontedera. Grazie a quest’ultimo periodo, la Fermana è fuori dalla zona play-out, ed è posizionata in quindicesima posizione con 12 punti. L’ultimo incontro tra le due squadre in questione, risale al 2019. In quell’occasione, la Fermana si impose di misura, vincendo a Teramo con il risultato di 0-1.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI TERAMO FERMANA

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Teramo Fermana. L’allenatore dei padroni di casa, Federico Guidi, dovrebbe schierare il Teramo con il modulo 4-3-3. Questa la probabile formazione titolare: Tozzo; Hadziosmanovic, Piacentini, Rillo, Soprano, Mungo, Lombardo, Viero, Bernardotto, Birligea, Malotti.

La Fermana allenata da Giancarlo Riolfo dovrebbe rispondere con un 3-4-2-1. Ecco gli undici che dovrebbero prendere parte al match dal primo minuto: Ginestra; Alagna, Blondett, Sperotto; Rodio, Mbaye, Graziano, Mordini; Pannitteri, Bolsius; Cognigni.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse di Teramo Fermana di Serie C, proposte dall’agenzia Snai. Sembrano favoriti i padroni di casa, infatti il successo del Teramo, abbinato al segno 1, viene proposto con una quota di 2.25. Il pareggio, associato al segno X è quotato 3.10. Sembra poco probabile la vittoria della Fermana, con il segno 2 proposto ad una quota di 3.25.

