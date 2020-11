DIRETTA/ Teramo Foggia (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca!

DIRETTA TERAMO FOGGIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Comincia la diretta di Teramo Foggia, atteso recupero per la terza giornata del campionato della Serie C: andiamo dunque a vedere come i due club approcciano la sfida, prima di udire il fischio d’inizio. Partiamo dai biancorossi, che finora hanno disputato nove partite (ma nel weekend si giocherà il 12^ turno di campionato) collezionando 20 punti e un tabellino di tutto rispetto con sei successi e un solo KO: positivo il bilancio reti con 12 gol fatti e solo 4 subiti finora. Ottimo poi il bilancio del Teramo in casa visto che su 4 partite casalinghe ha vinto 4 volte. Di contro ecco il Foggia, che pure ha iniziato con un certo ritardo la stagione: per i rossoneri solo nove partite firma disputate ma ben 13 punti messi da parte con 4 successi e un pari. Nulla la differenza reti fissata sul 11:11. Aggiungiamo però che i satanelli fuori casa sanno pungere: su 4 trasferte in due occasioni hanno vinto. Ora diamo la parola al campo, si comincia! (agg Michela Colombo)

DIRETTA TERAMO FOGGIA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Teramo Foggia sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

TERAMO FOGGIA: GLI ABRUZZESI VOGLIONO LA VETTA

Teramo Foggia, mercoledì 18 novembre 2020 alle ore 20.45 presso lo stadio Bonolis di Teramo, sarà una sfida valevole per il recupero della terza giornata d’andata nel girone C di Serie C. Continuano a sognare la vetta gli abruzzesi che hanno riscattato lo scivolone di Catanzaro battendo il Catania in casa nell’ultimo impegno di campionato e riagganciando al secondo posto il Bari, ko nella supersfida contro la Ternana. Che rispetto al Teramo ha sette punti in più, ma gli umbri hanno disputato finora due gare in più rispetto agli abruzzesi che puntano a portarsi a -4 e prendersi la seconda piazza solitaria grazie a questo recupero. Certo, Foggia permettendo visto che i Satanelli hanno fatto grandi cose nelle ultime partite, cambiando totalmente passo dopo la vittoria a sorpresa nel derby contro il Bari. 10 punti nelle ultime 4 partite di campionato per i rossoneri che domenica scorsa hanno sbancato il campo della Cavese, salendo così all’ottavo posto solitario in classifica.

PROBABILI FORMAZIONI TERAMO FOGGIA

Le probabili formazioni di Teramo Foggia, sfida che andrà in scena presso lo stadio Bonolis di Teramo. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Massimo Paci con un 4-2-3-1: Lewandowski; Diakite, Piacentini, Soprano, Tentardini; Arrigoni, Santoro; Ilari, Mungo, Costa Ferreira; Bunino. Gli ospiti guidati in panchina da Marco Marchionni schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-1-2 come modulo di partenza: Fumagalli; Anelli, Gavazzi, Germinio; Kalombo, Salvi, Vitale, Di Jenno; Curcio; Dell’Agnello, D’Andrea.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie B tra Teramo e Foggia queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 1.90, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.20 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 4.10.

© RIPRODUZIONE RISERVATA